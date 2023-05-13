Росія сама продовжує демілітаризуватися, – полковник СБУ про збиття вертольотів під Брянськом
У Росії 13 травня впали 4 літаки, які, ймовірно, збили самі росіяни. Швидше за все, один з літаків, вертоліт Мі-8, могли збити із зенітно-ракетного комплексу.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, факт падіння російського вертольота – це хороша новина.
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"Ще нема точної інформації, від чого він впав, але його падіння – це хороший факт. Росія сама продовжує демілітаризуватись. Завдання "спецоперації" йде по плану. Чи може далі це відбуватись? Звичайно", – зауважив він.
Вертоліт Мі-8 могли збити із ЗРК
Костенко зазначив, що на відео було помітно вибух. Він припустив, що літак могли збити із зенітно-ракетного комплексу. Коли у гвинтокрила відмовляє двигун, то він ще намагається летіти. Вертоліт на відео одразу впав.
Швидше за все, він дійсно він був збитий зенітно-ракетним комплексом або стався якийсь вибух, який, можливо, був запланований. Я ніколи не бачив, щоб у літаків просто так вибухав двигун,
– пояснив полковник СБУ.
Костенко про падіння вертольота у Росії: дивіться відео
Падіння літаків у Росії: що відомо
- У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський вертоліт Мі-8. Перед падінням гвинтокрила видно спалах, що й свідчить про збиття. Після вибуху вертоліт почав розвалюватись у повітрі.
- На уламках повітряного судна видно червону зірку. Очевидно, вертоліт був військовим. Російські екстрені служби стверджують, що вертоліт впав через пожежу двигуна.
- Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх кількість встановлюють.
- Вже згодом стало відомо, що в області розбився славнозвісний російський винищувач Су-34. Цю інформацію підтвердили в екстрених службах Росії. Наразі невідомо, що стало причиною катастрофи. Попередньо відомо, що екіпаж Су-34 загинув. Пілот та штурман не змогли катапультуватися.
- Російські пропагандисти заявили, що вертоліт Мі-8 та літак Су-34 цілком могли збити з території Росії. Тому росіяни оголосили план "Перехоплення" і начебто вже шукають "диверсантів".
- Головний російський пропагандист Володимир Соловйов у своїх соцмережах підтвердив, що 13 травня над Брянською областю впав ще й Су-35. ППО країни-агресорки, ймовірно, збила аж 4 своїх повітряних судна. Мовиться про вертольоти та винищувачі.