Вертоліт у США впав на швидкісну трасу: моторошне відео з місця трагедії

У Штатах вертоліт упав на трасу, якою рухалось багато машин. Через трагедію загинув пілот, який був за штурвалом.

Відомо, що це 42-річний Джошуа Хоулі, який був власником місцевої авіашколи. Трагедія трапилась 16 грудня орієнтовно о 12:30.

Читайте також Авіакатастрофа Ан-12 під Іркутськом забрала життя керівництва російської авіакомпанії

У Штатах розбився вертоліт

У штаті Луїзіана, а саме на шосе L-10, падаючи, вертоліт фактично розпався на частини. Згодом врізався у бетон, вибухнув та загорівся.

За даними ЗМІ, ніхто з водіїв автомобілів не постраждав. Загинув пілот. Відомо, що 42-річний чоловік колись був рятувальником. Офіційну цю інформацію підтвердила місцева влада США.

У Штатах вертоліт впав на дорогу: дивіться відео

За даними видання Wlox, мовиться про гелікоптер Bell 407. Через трагедію перекрили рух авто, пошкодження отримали лінію електропередач. Тому світло зникло у 20 тисяч жителів прилеглих населених пунктів. Згодом, орієнтовно о 15 годині, 16 грудня постачання електрики відновили.

Трагедію розслідуватиме Федеральне управління цивільної авіації США та Нацрада з безпеки щодо транспорту.

Агентство NewsWeek розповіло, що Джошуа Хоулі отримав льотну ліцензію в 2014 році, а в 2016 заснував свою льотну школу, тобто він літав не перший рік. Чоловік летів у аеропорт "Лейкфронт" у Новому Орлеані. Звідти він мав забрати пасажирів.



Чоловік літав з 2014 року / Фото NewsWeek

Коротко про трагічні інциденти в авіації

Протягом літа 2021 року в Росії загинуло понад 50 осіб у різних куточках Росії і поза її межами. Всі вони померли внаслідок падіння літаків і вертольотів.

16 грудня при спробі приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас, що у Домінікані, зазнав катастрофи літак. Загинули всі, хто був на борту. Попередньо відомо, що загинули два члени екіпажу і семеро пасажирів.

8 грудня в Індії розбився військовий вертоліт, який перевозив начальника штабу оборони. Відомо, що у момент катастрофи у вертольоті були 14 військових. Загинули 7 людей.

Літак впав на будинок на Прикарпатті – дивіться відео