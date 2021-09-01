Вертоліт ВМС США розбився біля берегів Каліфорнії

У США 31 серпня впав в океан вертоліт MH-60S американських Військово-Морських сил. За попередніми даними, аварія сталася під час звичайного польоту.

Гелікоптер злетів з борту авіаносця Abraham Lincoln і потрапив у катастрофу за 111 кілометрів від міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє пресслужба Тихоокеанського флоту США.

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Відбуваються пошуково-рятувальні операції зі залученням декількох підрозділів берегової охорони та флоту з повітря і на поверхні. Детальна інформація буде опублікована у міру доступності,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі немає інформації про постраждалих під час аварії.

Не вказують у твітері Тихоокеанського флоту США й про причини інциденту.

На озброєнні американських моряків перебувають понад 500 вертольотів цього типу.

MH-60S – модифікація гелікоптера SH-60 Seahawk, розроблена для ВМС США.

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