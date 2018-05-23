Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: в мережі визначили найстильнішу гостю на вінчанні

19 травня відбулось довгоочікуване вінчання принца Гаррі та Меган Маркл, а в мережі досі обговорюють урочисту подію. Зокрема, користувачі визначили найстильнішу гостю, яка була очевидцем вінчання королівської пари.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Вінчання принца Гаррі та Меган Маркл стало найочікуванішою подією у Великій Британії. До міста Віндзор, де відбулась церемонія, приїхали знамениті голлівудські зірки та спортсмени. Загалом майже 3 тисячі осіб стали гостями святкування. Зокрема, співак Елтон Джон, подружжя Бекхемів, актор Джордж Клуні з дружиною Амаль, телеведуча Опра Уінфрі, актори з серіалу "Форс-мажори", де Меган Маркл грала одну з головних ролей.

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Кожна зірка ретельно готувалась до королівського весілля, відтак вбрання, які засвітились на урочистій події, були елегантними та вишуканими. Однак тільки один образ отримав неймовірну відзнаку від користувачів мережі.

З-поміж усіх зіркових жінок, запрошених на весілля принца Гаррі та Меган Маркл дружину актора Джорджа Клуні – юриста Амаль – визнали найстильнішою гостею. Такий офіційний висновок зробили експерти після аналізу трафіку глобальної платформи пошуку модного одягу Lyst.



Амаль Клуні стала найстильнішою гостею на королівському весіллі

На королівське весілля Амаль Клуні прийшла в стильному жовтому платті, до якого підібрала елегантний капелюшок. Яскравий образ правозахисниця доповнила туфлями на підборах та клатчем. "Лук" настільки сподобався користувачам мережі, що від 19 травня кількість пошуків жовтих суконь в мережі збільшилась в 1500 разів, а саме плаття від Stella McCartney, в якому красувалась Амаль Клуні, прагнули знайти 17 тисяч людей з 65 країн світу.