Можуть змінити напрямок наступу: боєць ЗСУ розкрив цілі росіян на весняно-літню кампанію

Росіяни продовжують проводити активні дії на різних напрямках. Президент України заявив, що пріоритетними для ворога будуть Сумський, Харківський та Запорізький. Водночас вже можна констатувати, що весняно-літня кампанія російських військ розпочалась.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни активізували свої дії на кількох напрямках. Проте вони можуть змінити свої плани. Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що противник фактично розпочав наступальні дії на Сумщині та Харківщині.

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Ворог намагається шукати інші варіанти

Мусієнко зауважив, що виходячи із концентрації сил і засобів ворога, основний напрямок його удару буде один. Решта напрямків будуть відволікаючими – з метою сковування підрозділів українських військ, а також відтягування резервів і недопущення їх до переміщення в напрямку основного удару.

Противник розмиватиме свої сили і засоби, і це не настільки погано, як могло б бути, адже тоді він не зможе зосередити великий ударний кулак,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Зверніть увагу! BBC Україна пише про те, що основним напрямком російського наступу залишається Донецька область, а саме Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка. Проте щоб почати наступ на Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівку, ворогу потрібно остаточно захопити Часів Яр та Торецьк.

Росіяни, за його словами, намагалися це робити на Сумщині, але українські захисники, провівши оборонні операції, зірвали їхній задум.

На сьогодні противник намагається шукати інші варіанти. Це може бути Запорізька, Харківська області. Хоча мені видається, що основним напрямком удару буде все ж таки Донеччина,

– припустив він.

На решті напрямках відбуватимуться флангові удари і операції, щоб, імовірно, відволікти увагу українських сил. А метою весняно-літньої кампанії 2025 року, на думку Мусієнка, буде намагання захопити Слов'янськ, Краматорськ і всю агломерацію в північній частині Донецької області.

Ось тому ворог активізувався і на Лиманському напрямку два тижні тому і тисне в район Борової, а також намагається вийти на річку Оскіл, – наголосив Олександр Мусієнко.

Тому цілі росіян особливо не змінилися. Він додав, що просто напрямок їхнього удару може бути змінений з Покровського напрямку на Лиманський.

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Зазначимо, що у ДПСУ розповіли, що найбільш загрозлива ситуація зараз у Сумській та Харківській областях. На Харківщині ворог наступав ще у 2024 році: на Вовчанськ і Липці. А на Сумщині окупанти намагаються створити "сіру зону" та перекинути бойові дії на українську територію. Проте це ворогу не вдається.