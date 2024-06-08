Алек Пенстоун, дізнавшись про напад Росії на Україну, намагався повернути медаль, отриману від Путіна. 99-річний ветеран з нетерпінням очікує на звістку про смерть кремлівського диктатора.

У далекому 1944 році Алек Пенстоун брав участь у висадці союзних військ у Нормандії, яка ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. За це він отримав від Володимира Путіна медаль "За хоробрість".

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Путіну не місце на цій землі

Втім, коли Росія напала на Україну, чоловік намагався повернути медаль. На заваді йому стали друзі, розповів Пенстоун.

Я б охоче повернув (медаль – 24 Канал), але вони завадили мені це зробити. Нагорода за мужність за підписом Путіна. Мені огидно і я розчарований,

– заявив ветеран у коментарі журналістам.

Пенстоун зізнався, що чекає того дня, коли надійде звістка про смерть Путіна. Ветеран каже, що йому буде приємно про це довідатися.

"Я хочу, щоб його забрали з цієї землі, і чим швидше, тим краще", – сказав чоловік.

Ветеран зазначив, що своєю поведінкою Путін вчинив замах на той спосіб життя, за який він і багато інших воювали і гинули у Другій світовій війні.

Ми боролися за нашу країну, наш спосіб життя, ми не хотіли, щоб Гітлер був понад усе. Ми втратили Європу, ми були сповнені рішучості повернути її. Я втратив занадто багато друзів, щоб побачити це знову,

– розповів Пенстоун.

Американський ветеран хотів поцілувати руку Зеленському

6 червня Володимир Зеленський перебував у Нормандії на честь 80-річчя висадки союзників. Під час церемонії глава держави поспілкувався з ветераном Другої світової війни.

Мелвін Гурвіц, американський ветеран, колишній член саперного загону 8-ї повітряної дивізії, намагався поцілувати руку українського президента, однак той не дозволив.

"Ви – рятівник людей, у мене на очах сльози", – сказав Гурвіц Зеленському, а той відповів: "Ні, ви наш герой".