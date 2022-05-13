Вгатили з танка по будинку, а людей закопали: жахливі кадри зі звільненого села на Харківщині

З кожним днем ми бачимо все більше доказів звірств, які чинили російські військові. Так, у звільненому від окупантів селищі Степанки зафіксували чергові докази нелюдської поведінки загарбників.

У поліції показали, що після себе залишили російські військові у Степанівці, що на Харківщині. Так, 11 травня на території одного з будинків виявили тіла трьох загиблих цивільних.

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Окупанти розстріляли їх з танка

Мовиться про трьох загиблих від російської агресії: двох чоловіків, а також одну жінку. Крім того, відомо про те, що поранених чоловіків загарбники силою вивезли до країни-агресорки.

Сьогодні поліція разом з Харківською обласною прокуратурою вилучила тіла трьох загиблих з території приватного домоволодіння. Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова,

– зазначив начальник територіального підрозділу поліції Сергій Гугняк.

Повідомив про жертв російської агресії мешканець Степанків Денис. Він зазначив, що побачив, як зранку 27 березня окупанти направили ствол танка по житловому будинку та мирних його мешканцях.

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Чоловік додав, що хтось сказав, що необхідно ховатися у будинку. Після цього пролунав постріл, а за ним – автоматні черги. Тож очевидець побіг з дому у бік поля. І лише коли все втихомирилося він повернувся та побачив поранених і загиблих.

Від пострілу російського танка загинула також 30-річна донька Ольги Карпенко. Вона заледве стримувала сльози, розповідаючи, що сталося.

"Моя донька померла від осколкового поранення. Вона мучилася майже добу. Село було під повною окупацією, тому швидка приїхати не могла", – розповіла 52-річна жінка.

Після цього, додала вона, на зелений коридор чекали протягом п'яти днів, але його не відкрили. Тож тіла довелося поховати на території того самого будинку.

Окупанти цинічно розстріляли цивільних на Харківщині / Фото пресслужба Нацполіції

Вона зазначила, що двох поранених чоловіків намагалися евакуювати до Харкова. Але російські загарбники завадили цьому. Їх протягом кількох днів тримали у сараї, конфіскували у них речі та гроші, проводили допити. І після цього чоловіків повезли до Росії.

З'являється все більше доказів цинічних убивств

Напередодні CNN показав моторошне відео. На ньому можна побачити весь цинізм російських військових. Вони не лише вдерлися на територію автосалону під Києвом, а й розстріляли його власника та охоронця. Причому зробили вони це без жодного жалю.

Спочатку бійці попросили у цивільних цигарки, після чого вони розійшлися. І за якусь миттєвість російські загарбники відкрили вогонь по мирних, стріляючи їм у спини. Власник автосалону загинув на місці, а охоронець – пізніше від втрати крові.

Згодом стало відомо про те, що одного з катів-окупантів вдалося ідентифікувати. Ним є Дмитро Лапшаков із Чити. Дії російського військово уже кваліфікували як воєнний злочин.

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