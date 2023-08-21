Входимо у нову частину війни: що означає поява зрадниці Панченко у Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко в інтерв'ю проросійській журналістці Діані Панченко цинічно розповів про війну в Україні, цілі так званого "сво" та можливість переговорів. Розмова з колаборанткою мала на меті просунути в український інфопростір проросійські ідеї.
Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що таке інтерв'ю свідчить про спробу повернення Віктора Медведчука в інформаційний простір. Також він може намагатися увійти в український YouTube через свою журналістку.
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Чому Панченко з'явилася у Лукашенка
Інтерв'ю колаборантці Панченко – це чергове просування російських наративів, а також відродження Медведчука та інших "розкольників".Зверніть увагу! Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK. Крім того, вона записувала свої так звані "інтерв'ю" з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом. У січня СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження.
Політолог зазначив, що тепер ці люди намагатимуться атакувати, вкладати гроші в епатаж, щоб знищувати український контент на догоду російському.
Ми входимо в нову, фінальну частину війни. Вона може бути програна Росією до кінця року, а може бути затягнена. І тоді стоятиме завдання вбивати між українцями осиковий кіл, щоб наша країна кололася. Панченко – яскравий для цього інструмент,
– сказав політолог.
Микола Давидюк розповів, чому пропагандистка Панченко з'явилася у Лукашенка: дивіться відео
Український інфопростір треба очистити
Політолог зауважив, що сьогодні ми втратили частину ймовірних українських журналістів, які насправді були російськими пропагандистами і працювали проти нашої держави.
Треба зробити аудит українського медіапростору на наявність таких людей. Бо "Діан Панченко" у нас мінімум два-три десятки жіночого і чоловічого роду, які просувають російські наративи,
– акцентував Микола Давидюк.
Щодо колаборантки Панченко, то сьогодні вона мігрує між Донецьком, Москвою і Білоруссю.
"Напевно, це вигідно та краще оплачується, коли можна свою Батьківщину продати заради того, щоб бути підстилкою між Медведчуком і Лукашенком", – зауважив український політолог.
Що сказав Лукашенко Діані Панченко
- Під час інтерв'ю білоруський диктатор говорив про те, що війни начебто можна було уникнути, а зараз її ще не пізно зупинити. Наголосив, що Путін "відвів війська від Києва", щоб не збільшувати кількість жертв, зробив йому низку компліментів та розхвалив могутність російської техніки.
- Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що нібито не знав про початок повномасштабного вторгнення до 24 лютого. Водночас згадав, що за декілька днів до цього Путін просив у нього про допомогу.
- На думку Лукашенка, цілі "сво" вже виконані. Україна ніколи не буде так "агресивно" поводитися щодо Росії та не буде "під дудку американців танцювати".