Входимо у нову частину війни: що означає поява зрадниці Панченко у Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко в інтерв'ю проросійській журналістці Діані Панченко цинічно розповів про війну в Україні, цілі так званого "сво" та можливість переговорів. Розмова з колаборанткою мала на меті просунути в український інфопростір проросійські ідеї.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що таке інтерв'ю свідчить про спробу повернення Віктора Медведчука в інформаційний простір. Також він може намагатися увійти в український YouTube через свою журналістку.

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Чому Панченко з'явилася у Лукашенка

Інтерв'ю колаборантці Панченко – це чергове просування російських наративів, а також відродження Медведчука та інших "розкольників".

Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK. Крім того, вона записувала свої так звані "інтерв'ю" з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом. У січня СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження.

Політолог зазначив, що тепер ці люди намагатимуться атакувати, вкладати гроші в епатаж, щоб знищувати український контент на догоду російському.

Ми входимо в нову, фінальну частину війни. Вона може бути програна Росією до кінця року, а може бути затягнена. І тоді стоятиме завдання вбивати між українцями осиковий кіл, щоб наша країна кололася. Панченко – яскравий для цього інструмент,

– сказав політолог.

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Український інфопростір треба очистити

Політолог зауважив, що сьогодні ми втратили частину ймовірних українських журналістів, які насправді були російськими пропагандистами і працювали проти нашої держави.

Треба зробити аудит українського медіапростору на наявність таких людей. Бо "Діан Панченко" у нас мінімум два-три десятки жіночого і чоловічого роду, які просувають російські наративи,

– акцентував Микола Давидюк.

Щодо колаборантки Панченко, то сьогодні вона мігрує між Донецьком, Москвою і Білоруссю.

"Напевно, це вигідно та краще оплачується, коли можна свою Батьківщину продати заради того, щоб бути підстилкою між Медведчуком і Лукашенком", – зауважив український політолог.

Що сказав Лукашенко Діані Панченко