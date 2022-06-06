Ви першими показали світу обличчя героїв, – Наєв привітав журналістів з професійним святом

Командувач Сил оборони України Сергій Наєв привітав українських журналістів із професійним святом. Він подякував кожному, хто долучився до інформаційної боротьби з агресором.

Відповідне відеопривітання опублікували 6 червня на сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ. Сергій Наєв вдячний за те, що журналісти допомагають доносити міжнародній спільноті усі жахи війни, які витворяють російські окупанти.

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Привітання командувача Сил оборони Сергія Наєва

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення українські журналісти також перебувають на передових рубежах війни, де оперативно висвітлюють усе безумство, яке скоїли росіяни.

Ви першими показали світу обличчя героїв, розповіли про їх мужність і самопожертву у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Завдяки Вам цивілізований світ побачив увесь біль, страждання та муки дітей, жінок, людей похилого віку, – наголосив Сергій Наєв.

Ця професія вимагає серйозного терпіння, наполегливості та високого професіоналізму. Адже інформації буквально стає надзвичайно багато, а російські окупанти постійно намагаються перекрутити все та видати брехню за реальність. Тут важливо оперативно розібратися та зрозуміло все подати.

Сергій Наєв побажав усім журналістам і надалі бути носіями правди та величі українського народу. Головне, щоб у цій боротьбі за ідеали людяності перемогло добро та процвітання, а в домівках усіх громадян України якнайшвидше запанував мир та спокій.

Привітання Сергія Наєва: дивіться відео

Додамо, багато журналістів пішли захищати Україну від російських загарбників. Так, весною 2022 року в боях під Миколаєвом загинув військовий медійник Віктор Дудар. Він у перший ж день повномасштабного вторгнення одразу пішов воювати. У нього залишилася дружина та донька.

У боях за Харківщину загинув журналіст Максим Мединський, який воював ще у 2014 році. У нього залишилася дружина Тетяна та 3-річна донечка Аліса

Поблизу Попасної також загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех. 34-річний чоловік був креативним та епатажним. Він завжди був дотепним і мав чарівне почуття гумору. Побратими називали його справжнім авантюристом, який не боїться небезпеки та смерті.

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