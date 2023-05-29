Ви про це пошкодуєте, – Буданов обіцяє "швидку відповідь" після масованої атаки по Україні

Кирило Буданов виступив зі зверненням після спроби терористичної Росії атакувати Україну ракетами вдень 29 травня. Він пообіцяв росіянам, що вони пошкодують.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов звернувся до окупантів після їхньої спроби атакувати Україну балістичними ракетами. Він запевнив, що скоро буде відповідь.

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Буданов звернувся до росіян

Передусім Буданов наголосив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки. Залякати українців не вийшло, вийшло лише розізлити. Тому очільник ГУР запевнив, що відповідь не забариться.

Усі ті, хто в Росії досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать,

– наголосив Кирило Буданов.

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Росіяни масовано атакували Україну 29 травня