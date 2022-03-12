Ви ще можете врятуватися – складіть зброю, – Зеленський звернувся до російських окупантів

Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ дадуть відповідь за кожну хвилину страждання наших людей. Це констатація реальності.

Президент зазначив, що кількість убитих російських загарбників вже перевищує 12 тисяч осіб. Про це він повідомив під час свого звернення у ніч на 12 березня.

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Кількість поранених окупантів у рази більша. Ми не кликали сюди жодного із них і повторюємо кожному з окупантів: "Ще можете врятуватися",

– сказав Володимир Зеленський.

"Будь-якої миті складіть зброю та йдіть з нашої землі до себе додому", – додав глава держави.

Зеленський записав звернення: дивіться відео