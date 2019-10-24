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      Ви брешете! – нардепка з "Голосу" посперечалася зі "слугою народу" через голосування в Раді

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      Олександр Качура та Олександра Устінова
      Олександр Качура та Олександра Устінова / 24 канал

      Олександра Устінова, народна депутатка від "Голосу", посперечалася з Олександром Качурою – нардепом зі "Слуги народу". Вона заявила, що депутати інших фракцій не мають можливості вчасно ознайомитися із законопроєктами перед голосуванням. За її словами, інколи тексти роздають за годину до початку, через що їх неможливо розглянути навіть фізично.

      Суперечка виникла в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

      Читайте також: Ставали по периметру, не даючи проходу, – Устінова пояснила, навіщо "слуг" посадили по центру

      Олександра Устінова: Я вам як депутат з іншої фракції скажу, що почніть роздавати за кілька діб інформацію про ті законопроєкти, які будуть голосуватися  в день голосування! Тому що ви розповідаєте, що ви хочете громадянам "пятілєткі" свої оголошувати. Вибачте, але я, як представник парламенту, не знаю іноді, що я в цей день буду голосувати. 

      Олександр Качура: У вас є представник в погоджувальній раді, який буде в понеділок затверджувати і погоджувати.

      Олександра Устінова: Олександре, ви брешете. Тому що те, що погоджується на погоджувальні раді, і те, що потім виноситься в зал – це дуже часто різні речі.

      Олександр Качура: Ну як це так?

      Олександра Устінова: Ось так. В нас закони з'являються в останню секунду, коли нам приходять і роздають тексти, які ти навіть не бачив, і кажуть: "Голосуйте!" 

      Олександр Качура: У нас є на сесію заплановано, що ми повинні проголосувати. Тому якщо у вас такі потужні спеціалісти – у вас багато є і з грантових організацій представників – нехай вони проаналізують, що і які законопроєкти заздалегідь. Не чекайте, поки ми зараз винесемо. Є вже список всього, що ми можемо на цій сесії розглядати. І ви не можете сказати, що це не так! І ви можете вже зараз проаналізувати і зробити висновки...

      Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня наглядової ради НАБУ: Вам кажуть – тексту немає! Як вони повинні його проаналізувати? Вони повинні бути екстрасенсами і десь собі його уявити?

      Олександр Качура: Все є, можливо, вносяться якісь зміни...

      Читайте також: Рада підтримала скасування "правок Лозового": що це означає

      Олександра Устінова: Це неправда! Я вам можу назвати приклад ось цього дуже болючого законопроєкту з правками Лозового №1009, який голосували кілька разів. У нас за півтори години до комітету не було фінальної таблиці, вибачте, де було більше ніж 200 правок. Покажіть мені людину, яка може прочитати таку кількість правок за годину! Це неможливо фізично!

      Що відомо про скасування "правок Лозового"У вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу (КПК). Він передбачає скасування так званих "правок Лозового", а також надасть право НАБУ і ДБР самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

      Законопроєкт підтримали 297 депутатів з партій "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос" та частина позафракційних.

      Чому "правки" хотіли скасуватиІніціатором змін до КПК був депутат-радикал Андрій Лозовий. Вони набули чинності 15 березня 2018 року.

      Цими положеннями обмежувалися терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані були встановити причетність підозрюваного:
      – до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців,
      – середньої тяжкості – 12 місяців,
      – а кримінального проступку – 6 місяців.

      У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження треба було закрити. Лише у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Партія Голос Законодавство Верховна Рада
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