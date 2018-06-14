Viber отримав цікаву та унікальну функцію

Наразі найпопулярнішими месенджерами у світі є WhatsApp, Telegram та Viber. Відтепер користувачі останнього отримають цікаву функцію, яка дозволить їм слідкувати за ходом футбольних матчів в рамках Чемпіонату світу з футболу та змагатися один з одним, роблячи прогнози на матчі.

Про це повідомляє iTech.ua.

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Нова функція в чатах отримала назву "Таблиця лідерів". Вона дозволяє в режимі реального часу слідкувати за ходом футбольних матчів, отримуючи всю інформацію 24/7. Також в рамках групових чатів користувачі зможуть змагатися між собою, роблячи свої прогнози щодо результатів футбольних матчів. Варто зазначити, що турнірна таблиця автоматично оновлюється, після чого користувачі, які дали найбільш точний прогноз, стають переможцями.



В Viber з'явилася цікава функція для футбольних фанатів

Всі ставки оцінюються за допомогою бальної системи. Кількість балів залежить від точності прогнозу. У разі, якщо всі прогнози будуть вірними, месенджер дасть три бали. Авторам правильних відповідей обіцяють дарувати незвичайні призи, на кшталт унікальних наборів стікерів, кредити Viber Out (для безкоштовних дзвінків на міські та мобільні номери), а також купони на завантаження фільмів з сервісу Rakuten TV.

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Варто зазначити, що людині, яка зможе набрати найбільше балів за правильні прогнози, обіцяють присудити звання "Кращий футбольний фанат світу". Переможець отримає ексклюзивні квитки на матч "Ель Класіко" наступного сезону, який відбудеться на стадіоні "Камп Ноу".

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