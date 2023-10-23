Перипетії з вибором спікера Палати представників: республіканці представили 9 нових кандидатів
23 жовтня 2023, 21:00Читать новость на русском
Джерело:CNN
Республіканська партія представила 9 кандидатів на посаду спікера Палати представників США. Конгресмен Джим Джордан відмовився продовжувати боротьбу за цей пост.
Про це повідомила голова Республіканської конференції Палати представників Еліза Стефанік. Зокрема, на посаду претендує представник більшості в Палаті представників Том Еммер, якого підтримує відправлений у відставку колишній спікер Кевін Маккарті.
Цікаво Республіканці остаточно зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників
Республіканці представили 9 нових кандидатів на посаду спікера Палати представників
Крім Тома Еммера, за посаду спікера Палати представників змагатимуться:
- Джек Бергман з Мічигану, ветеран морської піхоти США у відставці;
- Байрон Дональдс від штату Флорида, член ультраправого "Кокусу Свободи";
- Кевін Герн з Оклахоми, голова консервативної групи, відомої як Республіканський дослідницький комітет;
- Майк Джонсон з Луїзіани, віцеголова республіканської конференції Палати представників;
- Ден Мейзер з Пенсильванії, член двопартійної групи Problem Solvers Caucus;
- Гері Палмер з Алабами, голова Республіканського політичного комітету;
- Остін Скотт з Джорджії, союзник Маккарті, який минулого тижня в останній момент відмовився від боротьби з Джорданом;
- Піт Сешнс з Техасу, який свого часу потрапив у скандал після того, як наполягав на відставці посла США в Україні Марі Йованович.
Варто прочитати США можуть сформувати новий світовий порядок – цей видихнувся: потужна промова Байдена
Що відбувається в Конгресі США: останні новини
- Палата представників США 3 жовтня відправила у відставку спікера – представника республіканців Кевіна Маккарті. Цей процес запустив його однопартієць Метт Гетц, який звинуватив Маккарті у "співпраці з демократами".
- Після цього Палата представників провалила кілька раундів голосування і не змогла обрати його наступника. Від Демократичної партії висунули Гакіма Джефріса, а від Республіканської – Джима Джордана.
- До слова, Джим Джордан належить до противників військової допомоги Україні. Проте Маккарті підтримав його, мовляв, він нібито "зробить чудову роботу".
- Однак сподівання Джордана стати новим спікером розбилися об жорстоку реальність – він провалив 3 голосування, з кожним втрачаючи підтримку однопартійців дедалі більше. Також його не підтримали на таємному голосуванні.