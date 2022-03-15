Вибиті вікна та зруйновані будівлі: як змінилася Лук’янівка після ранкової атаки росіян

Вранці 15 березня російські окупанти знову атакували Київ. Снаряди влучили в кілька житлових будинків – у дві багатоповерхівки в Святошинському районі та одну в Подільському. Зазнав удару й двоповерховий приватний житловий будинок у Києві в районі Осокорків.

Ударна хвиля від обстрілів окупантів пошкодила й наземну частину та службові приміщення станції метро "Лук'янівська", а також будівлі, що розташовані поряд. Серед них – магазини, аптеки, банки тощо.

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Як змінилась Лук’янівка після ранкової атаки росіян? Чи є постраждалі серед цивільних, а також чи змінився графік роботи київського метро – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Ударна хвиля знищила будинки на Лук'янівці / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Зараз пасажирів не пускають на територію станції метро "Лук'янівська". Біля входів чергують співробітники поліції та Тероборони. У київському метрополітені повідомили сайту 24 каналу, що внаслідок ударної хвилі ніхто на станції метро "Лук’янівська" не постраждав.

Знаєте, був такий удар, що на глибині 6 метрів навіть двері повідкривалися під землею,

– розповідає один зі співробітників ТРЦ "Квадрат".

Як Лук'янівка змінилася після приходу "русского мира" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі заявив, що попередньо внаслідок авіаудару в одній з багатоповерхівок загинуло двоє людей. Водночас рятувальники евакуювали вже 30 осіб.

Інформація щодо постраждалих в інших житлових будинках уточнюється. На місцях працюють співробітники ДСНС і медики.

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Ударна хвиля пошкодила будівлю ТРЦ Квадрат / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Як працює метро у Києві

У столиці потяги курсують на зеленій гілці метро від "Сирця" до "Видубичів", а також від "Славутича" – "Червоного хутора". Але вони не зупиняються на "Лук'янівській", "Палаці спорту", "Кловській" та "Золотих воротах".

На синій лінії поїзди курсують від "Героїв Дніпра" до "Теремків" без зупинки на "Майдані Незалежності" і "Площі Льва Толстого. На червоній гілці потяги прямують від "Шулявської" до "Університету".

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюють від 08:00 до 19:00. Орієнтовний інтервал руху – 40 хвилин.

Іздоу Києві діятиме комендантська година. Пересуватися містом без спецперепусток заборонено. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Нагадуємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання так званих сепаратистських угруповань з окупованого Донбасу. Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

Згодом росіяни почали обстрілювати військові об’єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти бомблять будинки й мирних людей, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

Україна після вторгнення Росії подала позов проти країни-агресорки за акт геноциду проти українського народу. Міжнародний суд у Гаазі ухвалить рішення у справі України проти Росії 16 березня.

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