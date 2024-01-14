Вибори в Тайвані: політолог пояснив, яка позиція в переможця щодо Китаю

На президентських виборах у Тайвані переміг прозахідний кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Цінде. Склалася достатньо унікальна ситуація, адже партія Гоміндан, яка фактично створила Тайвань, зазнала поразки.

В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович пояснив, як перемога Лай Цінде вплине на взаємовідносини між Тайванем та КНР. До слова, 64-річний Лай раніше казав, що Тайвань вже суверенна держава, тому оголошувати про його незалежність необов’язково.

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Чого хоче партія Гоміндан

Раніше партія Гоміндан – це була ключова партія Китаю, яка програла в боротьбі комуністичній партії Мао Цзедуна. Тоді Чан Кайші з партією емігрував на Тайвань й створив формально окрему державу.

Достатньо довгий період часу саме вона вважалася справжнім Китаєм. Потім відбулися певні зміни й вже Китайська Народна Республіка посіла місце в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Партія Гоміндан і її представники виступають за більш тісну співпрацю з Китаєм й процеси поступової інтеграції у форматі, наприклад, одна країна – дві системи.

До речі, у Китаю і є подібний досвід з Гонконгом. Його не можна назвати повністю позитивним, тому що через певний період часу центральна влада намагалася перебрати на себе повноваження і суттєво скоротити місцеве управління, яке повинно було залишитися після як Гонконг увійшов до складу КНР,

– зазначив Рейтерович.

З Тайванем Гоміндан дотримується подібної позиції. Вони достатньо позитивно дивилися на можливість інтеграції до Китайської Народної Республіки.

Позиція Демократичної прогресивної партії

Водночас новообраний президент Лай Цінде представляє Демократичну прогресивну партію, яка підтримує незалежність острова. Зазначимо, що до сьогоднішнього дня офіційно незалежність Тайваню не проголошена, але кожна зі сторін й Тайвань, й Китайська Народна Республіка вважають себе справжнім Китаєм.

Новообраний президент говорив, що як мінімум збережеться відособленість Тайваню, яка на сьогодні існує, адже Лай Цінде, його партія та прибічники не бачать перспектив для тісної інтеграції з КНР.

Ситуація насправді там непроста. Тому що Лай Цінде переміг й всі його опоненти визнали свою поразку, але його керівна партія втратила певну кількість місць в парламенті. Тепер Демократична прогресивна партія не матиме більшості й тому доведеться формувати коаліцію. Зрозуміло, що там будуть люди, які більш позитивно дивляться в бік Китаю,

– мовив політолог.

На його думку, фінально після цих виборів ситуація залишиться такою, як до початку виборів. Китай розповідатиме, що в перспективі обов'язково об'єднається і приєднає до себе Тайвань. Водночас Тайвань удаватиме, що його влаштовує нинішня ситуація.

"Будемо сподіватися, що ніяких силових дій з боку Китайської Народної Республіки щодо Тайваню не відбуватиметься", – додав Рейтирович.

Як багато людей у Тайвані хоче возз'єднатися з КНР

Якщо дивитися на статистику, то майже 80% тайванців виступають за збереження статусу-кво. Вони не мають великого бажання починати інтеграційні процеси. Їх влаштовує нинішня ситуація. При цьому значна частина тайванців готові воювати за свою формальну незалежність.

Статус-кво вживається для позначення фактичного положення, яке існує на даний час або існувало в минулому, й про відновлення або збереження якого йдеться.

Близько 20% населення Тайваню достатньо впевнено дивляться на можливість об'єднання з материковим Китаєм.

На материку й на острові китайці з різним менталітетом. Звичайно, менталітет тайванців змінився за багато десятиліть. Зараз вони створили стійку демократичну систему зі своїми особливостями. Наприклад, роль кланів має певне значення,

– наголосив політолог.

За його словами, ця історія вигідна насамперед демократіям, тому що ніяких карколомних змін не відбуватиметься.

Як Китай ставиться до нового президента Тайваню

КНР незадоволена проамериканським президентом Лаєм Цінде, адже тепер Тайвань може стати ще ближчим до Сполучених Штатів Америки. Однак у своїй новорічній промові Сі Цзіньпін заявив, що Тайвань обов'язково возз'єднається з Китаєм.

До слова, у грудні США прийняли рішення про постачання військового обладнання у Тайвань на 300 мільйонів доларів. За це Китай ввів на 5 американських компаній санкції.