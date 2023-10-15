На виборчих дільницях у Варшаві – загроза вибухів, працюють сапери, – ЗМІ
Джерело:Onet
У Польщі 15 жовтня проходять парламентські вибори. Зрештою стало відомо, що у кількох виборчих дільницях у Варшаві пролунали вибухи.
Через це на місце подій прибули сапери. Вони перевіряють будівлі й шукають імовірні вибухівки.
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У Варшаві пролунали потужні вибухи
Голова Національної виборчої комісії Польщі Сильвестр Марциняк розповів, що на двох варшавських виборчих дільницях № 425 і 426 очевидці повідомили про вибух. Наразі на місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де голосували поляки.
Ми отримали сигнал про цю ситуацію, але ми не знаємо подробиць,
– сказав Марциняк.
У Варшаві на виборчих дільницях пролунали вибухи / Відео з акаунту Onet у соцмережі Х
Згодом стало відомо, що в одному з приміщень виявили невідомий рюкзак. Крім того, було евакуйовано близько 200 осіб.
У поліції також зазначили, що обшуки проводять у трьох будівлях. Всю інформацію правоохоронці пообіцяли повідомити після детального обстеження місця подій.
У Польщі стали відомі перші результати екзитполів
- У Польщі стали відомі результати екзит-полів парламентських виборів. Згідно з ними, перемогу здобула партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський, а другою йшла партія "Громадянська позиція" Дональда Туска.
- До цього повідомляли, що у Польщі на парламентських виборах була найвища за останні роки явка. Станом на 12:00 вона склала 22,59%, що перевищило показник попередніх виборів чотирирічної давності, який становив 18,14%.
- Варто наголосити, що саме ці вибори визначать подальший вектор підтримки України.Чого варто очікувати українцям від виборів у Польщі – читайте у матеріалі.