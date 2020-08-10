Сьогодні увага України прикута до подій у сусідній Білорусі. Але було б лукавством стверджувати, що наше суспільство поголовно співчуває білоруському протесту. Далі – оригінал російською.

Когда речь заходит о самых популярных в Украине зарубежных политиках, Александр Лукашенко неизменно оказывается в фаворитах. Согласно опросу группы "Рейтинг", прошлой осенью к Бацьке относились положительно 66% респондентов, а отрицательно – лишь 15%. Другие иностранные лидеры привлекали украинцев меньше: вплоть до главного аутсайдера Владимира Путина, который нравился только 15% и отталкивал 71%. Причем складывается впечатление, что рекордная антипатия к российскому вождю и рекордная поддержка белорусского – две стороны одной медали.

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Так уж повелось, что нелюбовь к Путину у нас отождествляют с нелюбовью к диктатуре. Считается, что Украину отвращает соседский вождизм, подавление демократических свобод, пренебрежение к правам человека, цензура в СМИ и пресловутые духовные скрепы.

Проблема в том, что в душе множеству украинцев импонирует все перечисленное. Их привлекает железобетонная вертикаль власти, ассоциирующаяся со стабильностью и достатком. Их манит антидемократизм, позволяющий не считаться с интересами сограждан; и цензура, позволяющая затыкать согражданам рты. Они не прочь переложить всю ответственность за судьбу государства на одного волевого лидера, решающего любые проблемы в ручном режиме.

Однако латентный путинизм приходится вытеснять в глубины подсознания и скрывать не только от окружающих, но и от самих себя. Потому что Путин – враг. А положительно оценивать врага – не комильфо. Одобрять вражеские методы – стыдно. Хвалить вражеские порядки – зазорно. Особенно после 2014 года, когда всякая позитивная оценка российского режима стала выглядеть предательством. Заодно с внешней политикой Кремля мало-мальски патриотичный украинец должен осуждать внутреннюю.

И тут на помощь приходит белорусский президент, у которого все в порядке и с внутренним, и с внешним курсом. Подобно Владимиру Владимировичу, Александр Григорьевич антидемократичен, консервативен и скор на расправу. Но, в отличие от Владимира Владимировича, он не сидит в Москве, не захватывает Крым, не посылает боевиков на Донбасс – и не придерживается однозначно прокремлевской позиции в украино-российском конфликте.

По сути, Лукашенко для наших соотечественников – это нестыдный Путин. Путин, которого не зазорно поддерживать в воюющей стране. Путин, не вынуждающий украинцев подавлять собственные авторитарные настроения.

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Белорусская диктатура служит отдушиной для всех, кто поневоле осуждает ее российский аналог. Деспотичного Бацьку можно уважать, оставаясь патриотом. Его можно хвалить, не прослыв "ватником" и "совком". Многие обличители Кремля уверены, что альтернативы соседскому лидеру нет, и что железная воля Лукашенко спасает Беларусь от полного поглощения Россией. Хотя их идейные антиподы, тоскующие по СССР и считающие россиян братским народом, любят Лукашенко ничуть не меньше.

Правда, в самой Беларуси любовь к Бацьке почему-то стремительно слабеет. И не факт, что, увидев на Банковой точную копию Александра Григорьевича, его украинские сторонники остались бы довольны. В конце концов, диктатурой всегда удобнее любоваться с безопасного расстояния.