"Цар дощу": для чого Лукашенко проводить "вибори" в Білорусі і як репресує дітей у школах

Ви будете сміятись, але в Білорусі проходять так звані "вибори" так званого "президента", де знову вже всьоме обиратимуть Лукашенка. Подробиці нового сезону кривавого шапіто білоруського узурпатора – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Нові "вибори" без вибору в Білорусі

"Вибори" в Білорусі проходять протягом кількох днів. Базовим вважається 26 січня 2025 року, але 21 січня стартувало так зване "дотермінове голосування". Узурпатор Лукашенко активно залучає адмінресурс і жене на виборчі дільниці бюджетників та інші залежні верстви населення.

Також вжито всіх можливих заходів проти "ексцесів" – заборонено голосувати за кордоном (закордонних дільниць просто не буде), а всі можливі опоненти – давно розгромлені. А у спаринг-партнерах – виключно люди зі зв'язаними руками.

Це висуванці від провладних партій:

Олег Гайдукевич (ЛДПР);

Сергій Сиранков (КПУ);

Олександр Хижняк (Республіканська партія праці і справедливості).

Також у списках є й підприємиця з певним опозиційним забарвленням – Ганна Канопацька, яку вочевидь додали, щоб Лукашенко фантазував, ніби електорально розгромив Світлану Тихановську – одну з лідерок білоруської опозиції та очільницю білоруського уряду в екзилі.



ЦВК зареєструвала Канопацьку кандидатом у президенти Білорусі / Фото білоруських "ЗМІ"

Так звана ЦВК вже "фіксує" рекордну явку, проте цей фарс ніхто в демократичному світі не збирається визнавати. Перенесення "виборів" на січень також має свої причини – холодний зимовий місяць не надто сприяє мобілізації активістів і масовим протестам (це ми бачимо навіть на прикладі значно теплішої Грузії).

Тобто влада врахувала навіть такі нюанси, хоча нині важко уявити, що хтось взагалі вийде на відкритий протест, адже це в умовах сучасної Білорусі – гарантовані репресії.

Вони, власне, вже відбуваються превентивно в межах "профілактичних заходів". Вірні узурпатору силовики кошмарять всіх і всюди – місцеві "товариші майори" лізуть навіть у шкільні чати та шукають "крамолу" вже там. Рандомні обшуки стали нормою, приводом може бути будь-що. Поширеною практикою стала примусова розписка про відмову від "скоєння протиправних дій у майбутньому", а також "профілактичні бесіди".

Скачуць па дварах, адчыняюць хаты, хто не пахаваўся – будзе вінаватым!

– пісня 2011 року групи "Ляпіс Трубецькой" з альбому "Веселі картинки" досі актуальна.

Врівноважити цей терор Лукашенко намагається показовим, але дозованим звільненням попередніх хвиль затриманих активістів. При цьому про жодну "відлигу" годі й думати – в катівнях узурпатора залишаються ще понад 1200 активістів, зокрема й учасники попереднього "виборчого процесу" Віктор Бабарико, Марія Колеснікова та інші.



Марія Колеснікова / Фото білоруські "ЗМІ"

Для чого цей маскарад?

Лукашенко, який 2020-го утопив у крові протести обурених крадіжкою минулих виборів, за що отримав санкції та невизнання світу власної 6-ої перемоги, нині йде вже на сьомі вибори. Виникає питання – для чого це, адже можна було вже не напрягатися й після шостих "виборів", бо Росія та КНДР тебе ж визнають "президентом" і так.

Але ні, білоруський Сізіф і далі котить кам'яну брилу удаваної легітимності вгору. На це є причина. Головне, що потрібно розуміти про нові "вибори" в Білорусі 26 січня 2025 року – це фарс та елемент політичного карго-культу, де диктатор прагне легітимізувати свою владу в очах інших шляхом наслідування процедур, які він видає за "демократичні", наслідуючи виключно форму, а не суть.

Так, наприклад, для корейських комуністів ця процедура неважлива, але вона дуже важлива для їхніх китайських однодумців, а також для Росії. Там, до речі, також люблять перемагати на "виборах".

Для перших "перемога" Лукашенка означатиме, що церемоніал збережено та можна й далі вдавати, що все добре. А для Росії "перемога" самопроголошеного "бацьки" означає, що білоруський "цар дощу" досі має сили і його не потрібно міняти на когось молодшого та ще більш вусатого.



Лукашенко і Путін / Фото білоруські "ЗМІ"

Хитрий "бацька дощу"

Лукашенко ці підводні течії добре розуміє, хоча навряд читав класичну працю британського етнолога Джеймса Джорджа Фрезера "Золота гілка". Там, нагадаємо, на прикладі африканських тубільців описана мінлива природа людської влади та сумна доля царя дощів "Мата Кодоу", якщо той не в змозі викликати рясні опади. Все ж таки 30 років при владі просиджують не просто так.

Цими "виборами" Лукашенко намагається показати, що він досі потужний і дуже потрібний Росії. Бо Лукашенко не лише кривавий і підступний, але й хитрий. Доказів цьому ми бачимо безліч. З останніх – розкриті президентом Зеленським в інтерв'ю ютуберу зі сумним обличчям Лексу Фрідману деталі розмов з Лукашенком у перші дні вторгнення Росії. Тоді "бацька" виправдовувався і просив вибачення, ба більше – навіть схвалював удар по білоруському НПЗ у відповідь.

Нагадаємо, що це відбувалося в тій самій реальності, що і його ж стендап біля мапи про викриття планів, "звідки на Білорусь готувався напад". Саме так, ви не забули, аж 4 позиції.

Звісно, обслуга Лукашенка слова Зеленського спростувала, згодом це зробив особисто диктатор. Зрозуміло, що робилося це для збереження обличчя перед Росією. Там вдали, що вірять, проте навряд чи повірили насправді.

Але варто розуміти, що й Лукашенкові, аби втримувати владу, потрібна Росія. Що буває, коли Росія "кидає" свого "су*ого сина", ми нещодавно бачили на прикладі Сирії. Там, до речі, також зовсім недавно були вибори президента. У травні 2021 року за Башара Асада віддали свої голоси понад 95% сирійців. І що? Нині колишній улюбленець всіх сирійців просто доживає свій вік у Москві.

Детально У чому причина падіння Дому Асадів

Для Лукашенка повторення такого шляху правдиве лише частково, бо його влада також тримається на російських багнетах і завалиться разом з Росією, а значить – тікати доведеться кудись далі. З огляду на це, налагоджені контакти з Іраном, КНДР і Китаєм виглядають як цілком розумний крок.

Але які б оборонні угоди білоруський диктатор не укладав з дияволом, як би не брязкав чужою ядерною зброєю, як би не випрошував фантомні "Орешники", все це вже не зупинить ідею, час якої настав. Бо за зимовими "виборами" неодмінно прийдуть "Вясны зяленай цёплай чары", а заразом – "вярнецца доля". Принаймні, план повалення узурпатора Лукашенка вже давно готовий і чекає на втілення.