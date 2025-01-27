Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "виборів" у Білорусі, – ЗМІ
- Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо невизнання президентських "виборів" у Білорусі, тоді як Словаччина спочатку також не підтримувала заяву, але згодом підтримала її.
- У заяві йшлося про те, що вибори в Білорусі пройшли на тлі репресій і обмежень свободи ЗМІ, тому їх не можна вважати вільними та легітимними.
Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву Європейського Союзу щодо невизнання президентських "виборів" у Білорусі. Раніше разом з нею заяву не підтримувала Словаччина.
Про це кажуть обізнані джерела у Брюсселі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Як Угорщила заблокувала заяву ЄС
У ЄС планували випустити спільну заяву, у якій підкреслюється, що результати виборів у Білорусі, де Олександру Лукашенку приписали майже 87% голосів, не визнаються. У тексті зазначено, що ці вибори відбувалися на тлі безпрецедентних репресій та обмежень свободи ЗМІ, а тому їх неможливо вважати вільними, чесними чи легітимними.
Спершу проєкт заяви не отримав підтримки з боку Угорщини та Словаччини.
Зрештою, Словаччина підтримала документ, тоді як Угорщина залишилася єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати цю заяву.
Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися "президентські вибори". Дільниці закрили ввечері, а вже вночі 27 січня центральна виборча комісія країни оголосила попередні результати голосування. За Олександра Лукашенка проголосували 86,82% виборців.