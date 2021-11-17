Вибори у Болгарії: чинний президент країни переміг у першому турі

Чинний президент Болгарії Румен Радев лідирує у першому турі на виборах глави держави. Політик набрав 49,42% голосів.

У другому турі виборів його суперником стане представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков. Його кандидатуру підтримали 22,83% виборців.

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За даними Центральної виборчої комісії, за чинного президента країни проголосували 1 322 128 виборців. Цей результат не дозволяє йому перемогти, тож вже 21 листопада відбудеться 2 тур.

Якими є результати інших кандидатів

Водночас третє місце на президентських виборах посів глава "Руху за права й свободи" Мустафа Карадай. Його підтримали 11,57% виборців.

Інші кандидати набрали менше ніж 4% голосів.

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