Вибори у Болгарії: чинний президент країни переміг у першому турі

17 листопада 2021 , 12:39
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Джерело:

ЦВК Болгарії

Чинний президент Болгарії Румен Радев лідирує у першому турі на виборах глави держави. Політик набрав 49,42% голосів.

У другому турі виборів його суперником стане представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков. Його кандидатуру підтримали 22,83% виборців.

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За даними Центральної виборчої комісії, за чинного президента країни проголосували 1 322 128 виборців. Цей результат не дозволяє йому перемогти, тож вже 21 листопада відбудеться 2 тур. 

Якими є результати інших кандидатів

Водночас третє місце на президентських виборах посів глава "Руху за права й свободи" Мустафа Карадай. Його підтримали 11,57% виборців.

Інші кандидати набрали менше ніж 4% голосів. 

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Вибори у Болгарії: що відомо

  • У Болгарії 14 листопада відбувся перший тур президентських виборів. 
  • Загалом на посаду президента висувались 23 кандидати.
  • Варто зауважити, що 14 листопада також відбулися треті за рік парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія We Continue The Change. Друге місце посіла політсила ГЕРБ.
Автор: Тетяна Кійовська