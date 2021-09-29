Вибори в Бундестаг: партія ХСС назвала головного кандидата на крісло канцлера
Джерело:Tagesspiegel
Найбільші шанси зайняти пост нового канцлера Німеччини має лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Саме його партія здобула найбільшу підтримку на виборах до Бундестагу.
Про це заявив лідер Християнсько-соціального союзу – молодшого партнера ХДС Маркус Зьодер.
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Він також назвав результати блоку ХДС/ХСС на федеральних виборах "важкою поразкою".Зверніть увагу! Соціал-демократична партія Німеччини набрала 25,7% голосів. А Християнсько-демократичний союз опинився на другому місці з результатом 18,9%.
"Олаф Шольц зараз має кращі шанси стати канцлером, це очевидно", – сказав Зьодер.
Водночас він зазначив, що є "невелика можливість" того, що соціал-демократам не вдасться сформувати коаліцію із "зеленими" і вільними демократами. У такому випадку ХДС/ХСС готові створювати коаліцію з цими двома партіями.
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Водночас блок ХДС/ХСС не втрачає надії створити свою коаліцію із "зеленими" і вільними демократами. Самі "зелені" і ліберали поки не визначилися, з ким вони готові створити коаліцію.
Як розподілилися місця у Бундестазі
- 206 місць отримали соціал-демократи;
- 196 – ХДС/ХСС;
- 118 – партія зелених;
- 92 – Вільні демократи;
- 83 – Альтернатива для Німеччини;
- 39 – Ліва партія.