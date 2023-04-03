Санна Марін програла вибори у Фінляндії: яку заяву про Україну зробив глава партії-переможця

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін програла парламентські вибори. Її Соціал-демократична партія зайняла лише третє місце.

Соціал-демократів випередила права партія "Національна коаліція" та ультраправа "Фіни", які останні кілька років були в опозиції. Очільник політсили – переможця вже зробив гучну заяву щодо України.

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Результати виборів у Фінляндії

За результатами виборів, які 2 квітня пройшли у Фінляндії, "Національна коаліція" (НКП) набрала 20,8% голосів, а партія "Фінів" – 20,1%. Тим часом політичній силі чинної прем'єрки не вистачило лічених голосів, аби вийти на друге місце. Так, СДП отримала 19,9% голосів. Явка виборців становила 71,9%.

Лідер НКП Петтері Орпо заявив, що отримав мандат від виборців на формування нового уряду. Невдовзі після цього Санна Марін визнала поразку.

Глава уряду Фінляндії привітала переможців під час своєї післявиборної промови. Водночас зауважила, що попри поразку її партія набрала "хорошу кількість" голосів.

Це справді гарне досягнення, попри те, що сьогодні я не фінішувала першою,

–зазначила Марін.

Переможець цих виборів, лідер "Національної коаліції" Орпо заявив, що незабаром розпочнеться робота над формуванням нового уряду та парламентської коаліції.

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Орпо закликав Росію забиратися геть з України

У своїй промові лідер НКП згадав про російську агресію проти України. Петтері Орпо запевнив, що солідарність скандинавської країни з Києвом залишиться сильною під час його перебування на посаді прем'єра. Також він закликав російського диктатора прибирати свої війська з України.

Ми підтримуємо вас (українців – 24 Канал), ми з вами. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну. І ми зробимо все необхідне, щоб допомогти Україні, українському народу, бо вони борються за нас. Це зрозуміло. І послання президенту Росії Володимиру Путіну: забирайтеся з України, тому що ви програєте,

– підкреслив Орпо.

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У парламенті буде лише 1 російськомовний депутат

Видання Yle повідомило, що за підсумками виборів у Фінляндії до парламенту з російськомовних кандидатів пройшла лише Марія Гузеніна від Соціал-демократичної партії. Її обрали вже вп'яте з 2007 року. На виборах членкиня СДП отримала 12 077 голосів у своєму окрузі.

До речі, мати Гузеніної – росіянка, і вона розмовляє російською мовою, але народилася і виросла в Гельсінкі.

З решти російськомовних кандидатів найближче до мандата підійшов заступник мера Гельсінкі Даніель Сазонов з "Національної коаліційної". Загалом до парламенту балотувалися 14 російськомовних кандидатів. Цікаво, що половина з них не змогли набрати і сотні голосів.