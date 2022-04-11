Вибори у Франції: біля тулузького Капітолія затримали активісток Femen
11 квітня 2022 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:BFM tv
У день першого туру президентських виборів у Франції було затримано 6 активісток, які належать до феміністичного руху Femen. Повідомляється, що їх звинувачують у порушенні процедур виборів.
Активістки протестували топлес перед виборчою дільницею. На грудях представниць руху було нанесено напис "Антіфа".
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Активісток затримали
О 10:50 активісток зафіксували міські камери відеоспостереження. Згодом усіх затримав патруль поліції.
Повідомляється, що згідно зі статтею L98 Виборчого кодексу, Femen звинувачують у перешкоджанню виборчих прав через демонстрацію. Такі дії у Франції караються ув'язненням до 2 років або штрафом у розмірі 15 000 євро.
Утім, після нетривалого затримання активісток відпустили, не висунувши їм жодні звинувачення.
Нагадаємо, згідно з результатами першого туру голосування, нинішній президент Франції Емануель Макрон лідирує із незначним відривом у 3%.
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