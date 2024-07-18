Макрон знову на коні: його соратницю переобрали спікеркою Національної асамблеї

18 липня у Парижі відбулося вирішальне голосування за нового спікера Національної асамбелії Франції. Оновлений склад нижньої палати парламенту віддав більшість голосів за соратницю Макрона.

Після того, як прогнози показали, що його політсила програє ультраправому "Національному об'єднанню" на виборах до Європарламенту, Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту та призначив нові вибори.

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Макрон утримує сильні позиції в парламенті

На початку липня сформувався новий склад Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. За підсумками другого туру перемогла партія "Новий народний фронт", другою стала коаліція Макрона "Разом!", а третьою – ультраправе "Національне об'єднання" Ле Пен.

: "Новий народний фронт" усього отримав 182 парламентські мандати у парламенті. У коаліції "Разом!" — 168 місць і у "Національного об'єднання" — 143. Загалом у французькому парламенті 577 місць. Відповідно, ті, що залишилися, розподілилися між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники "правих" і "лівих" сил.

Саме оновлена Національна асамблея 18 липня визначилася з новим спікером. Голосування тривало понад 5 годин. Загалом на обрання переможця знадобилося три тури.

Врешті-решт, парламентарі переобрали соратницю Макрона Яель Брон-Піве.

Відомо, що під час першого туру перемогу отримав Андре Шассень – за нього віддали 200 голосів. Другим був Себастьєн Шеню від "Національного об’єднання", а Брон-Піве виявилась лише третьою із 124 голосами. Втім, вже у наступних двох турах компанійка Макрона вирвалася уперед і здобула першість, отримавши 220 голосів.