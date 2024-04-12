Має бути з Центральної Європи: в Угорщині прокоментували кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Угорщина виступає проти призначення прем’єра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Однією з причин є ставлення політика до війни в Україні.
У Будапешті не подобається позиція Рютте щодо цього питання. Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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В Угорщині проти Рютте, як генерального секретаря НАТО
За словами Ковача, Марк Рютте хоче, аби угорський народ та прем'єр-міністр Угорщини "стали на коліна" перед іншою позицією. Представник угорського уряду зазначив, що прем'єр Нідерландів не є кандидатом, якого шукає Будапешт.
Настав час мати кандидата з Центральної Європи, який би мав особливий погляд на війну, що затягується в нашому регіоні, що, можливо, було б кращою перспективою на місцеві регіональні аспекти війни. Але все ще відкритий конкурс (на посаду генсека НАТО – 24 Канал), і ми побачимо, як він розвиватиметься,
– сказав Золтан Ковач.
Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, термін повноважень якого мав завершитися у вересні 2022 року, був пролонгований на посаді до вересня 2023 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. А далі до жовтня 2024 року.
Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, все ж вирішив піти з цієї посади, поступившися постом новому кандидату. Сам генсек НАТО може очолити центральний банк Норвегії.
Наразі є два кандидати на пост очільника НАТО
- Президент Румунії Клаус Йоганніс 12 березня висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Він підкреслив свою відданість цінностям НАТО та демократичним принципам.
- Йоганніс наголосив, що Росія є довгостроковою загрозою для континенту. Та зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО залишається довгостроковим пріоритетом, а Румунія продовжує бути опорою стабільності та безпеки в регіоні.
- Ще листопаді 2023 року західні ЗМІ визначили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як сильного претендента на посаду генерального секретаря НАТО. Його вважають "головним фаворитом" серед своїх колег-кандидатів.
- Водночас пані посол США в НАТО Джуліан Сміт зауважила, що в Альянсі тривають дебати щодо кваліфікації як Рютте, так і Йоганніса. За словами дипломатки, в НАТО продовжуватимуть обговорювати плюси й мінуси цих двох осіб, доки не досягнуть консенсусу щодо одного з них.