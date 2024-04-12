Має бути з Центральної Європи: в Угорщині прокоментували кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Угорщина виступає проти призначення прем’єра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Однією з причин є ставлення політика до війни в Україні.

У Будапешті не подобається позиція Рютте щодо цього питання. Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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В Угорщині проти Рютте, як генерального секретаря НАТО

За словами Ковача, Марк Рютте хоче, аби угорський народ та прем'єр-міністр Угорщини "стали на коліна" перед іншою позицією. Представник угорського уряду зазначив, що прем'єр Нідерландів не є кандидатом, якого шукає Будапешт.

Настав час мати кандидата з Центральної Європи, який би мав особливий погляд на війну, що затягується в нашому регіоні, що, можливо, було б кращою перспективою на місцеві регіональні аспекти війни. Але все ще відкритий конкурс (на посаду генсека НАТО – 24 Канал), і ми побачимо, як він розвиватиметься,

– сказав Золтан Ковач.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, термін повноважень якого мав завершитися у вересні 2022 року, був пролонгований на посаді до вересня 2023 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. А далі до жовтня 2024 року.

Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, все ж вирішив піти з цієї посади, поступившися постом новому кандидату. Сам генсек НАТО може очолити центральний банк Норвегії.

Наразі є два кандидати на пост очільника НАТО