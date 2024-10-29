Путінська чи "Грузинська мрія": як розвиватимуться події в Грузії після виборів

В Грузії завершились парламентські вибори, на яких більшість голосів отримала правляча проросійська партія "Грузинська мрія". Опозиція вже вийшла на вулицю, не визнаючи результатів виборів. Однак їй буде не так просто довести свою правоту.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що провладна партія добре підготувалась до виборів, зачистивши грузинське суспільство, ухваливши "драконівські" закони щодо іноагентів, залякавши населення. Також 28 жовтня в Тбілісі пройшла акція протесту, під час якої опозиція вимагала від влади провести повторні вибори "під керівництвом міжнародної виборчої адміністрації".

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Протести будуть тривалими

Основним інструментом залякування перед виборами було переконання – якщо населення не проголосує за "Грузинську мрію", то "Путін обов'язково нападе на Грузію" і там "буде війна, як в Україні".

В Грузії, на думку Яковенко, відбувся конституційний переворот. 80% громадян країни підтримують курс на європейську інтеграцію. А результати голосування на парламентських виборах демонструють рух у протилежний бік від Європи.

За всіма опитуваннями, екзит-полами партія "Грузинська мрія" мала набрати не більше 40%, а після підрахунку голосів вона отримала 54% голосів.

Це стало можливим, за його словами, завдяки серйозним спотворенням волевиявлення народу: вкидам, залякуванням, прямі фальсифікації.

Саме "конституційним переворотом" назвала те, що відбулось в Грузії, президентка країни Саломе Зурабішвілі та представники опозиції.

Скоріш за все протести в Грузії будуть тривалими. Протестувальникам, як зауважив журналіст, навряд чи в короткий час вдасться перемогти та повернути Грузію на шлях євроінтеграції. Скоріш за все "Грузинська мрія" зможе утримати ситуацію, тому що правляча партія контролює збройні сили, поліцію, але й ресурси.

Поки "Грузинська мрія" залишатиметься при владі, це протистояння не припиниться і про європейський шлях Грузії можна забути,

– зазначив він.

Бідзіна Іванішвілі, що очолює "Грузинську мрію", по суті є російським мільярдером, тому що свої статки він нажив в Росії. Тому, за його словами, "Грузинську мрію" правильніше було назвати "Путінською мрією".

Євросоюз, скоріш за все, не визнає результати виборів в Грузії. На сьогодні в Грузії є один інститут влади, який визнається міжнародною спільнотою, – президентка Зурабішвілі. В цій ситуації руху в бік Євросоюзу не може бути. Тому коли "Грузинська мрія" заявляє, що вони теж збираються привести Грузію у Євросоюз, це брехня,

– відзначив журналіст.

Багато що залежить в Грузії від того, яким буде розвиватися ситуація у війні між Росією та Україною. Тому що "Грузинська мрія" це не самостійний проєкт, а той, що цілком і повністю залежить від Росії.

Якщо Росія буде впевнено себе почувати, тоді Грузія на достатньо тривалий період буде залежною від неї. Тому від того, що відбуватиметься в Україні, значною мірою сьогодні залежить доля Грузії,

– припустив Ігор Яковенко.

Зазначимо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус припустив вплив Туреччини на розвиток події в Грузії після виборів. Анкара може сприяти антиросійським настроям в Грузії з метою, щоб країна вийшла зі сфери впливу Кремля.