За різними оцінками мовиться про угруповання чисельністю 5 тисяч бійців. Як зауважив в ефірі 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, у Придністров'ї колись зосереджували один з найбільших складів у Європі техніки.

Може бути серйозна небезпека

"Важливе питання полягає у тому, як забезпечуватимуть російські дії. Адже вся ця територія оточена. Втім провокації, диверсії цілком можливі. Для України це суттєво важливо", – підкреслив генерал-лейтенант.

Також це болюче питання для країн Європи. У них вже є приклад Грузії, де Росії вдалося провести свою військову операцію. Наслідки відчутні дотепер. Тому очевидно, що Молдові потрібно допомагати, щоб Кремль не реалізував там грузинський сценарій.

Небезпека через це є. Ми бачили, як важко пройшли президентські вибори. Але проросійські сили не здаються, вкладають великі кошти, залучають спецслужби, щоб змінити ситуацію, – зауважив Ігор Романенко.

Він додав, що таке втручання є неприпустимим і над його розв'язанням треба працювати разом із союзниками.

