У Німеччині 23 лютого відбудуться позачергові парламентські вибори. Ймовірно, Бундестаг очолить правоцентристський Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцом. У разі перемоги йому доведеться сформувати коаліцію з іншою партією.

Нею може стати Соціал-демократична партія Олафа Шольца, однак він має намір піти з політики, тому його місце може зайняти чинний міністр оборони Борис Пісторіус. Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман зазначив 24 Каналу, що цей варіант буде ідеальним для України.

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Хто може перемогти на виборах у Німеччині

Політолог припустив, що правоцентристський Християнсько-демократичний союз переможе на виборах у Німеччині, а лідер партії Фрідріх Мерц стане наступним канцлером.

Партнером по коаліції може стати Соціал-демократична партія Олафа Шольца. Як відомо, він хоче йти з політики у випадку невдачі, тож обійняти посади лідера союзу та міністра закордонних справ може Борис Пісторіус.

"І така зв'язка – Мерца та Пісторіуса – була б ідеальною для України", – припустив Ігор Ейдман.

Що відомо про Фрідріха Мерца Йому 69 років. Його політична кар'єра досить швидко розвивалася. Він прагне посилити лідерство Німеччини в Європі, обіцяє збільшити підтримку України й закликає не знімати питання про її членство в НАТО.

Нагадаємо, чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц негативно відреагував на слова президента США Дональда Трампа про "диктатора без вибору", маючи на увазі Володимира Зеленського.