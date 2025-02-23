Серед лідерів – проросійська партія: вибори в Німеччині можуть похитнути підтримку для України

У Німеччині 23 лютого відбуваються дострокові вибори до парламенту країни – Бундестагу. Згідно з опитуваннями, лідирує Християнсько-демократичний союз, а от на другому місці – партія "Альтернатива для Німеччини", яка є комплементарною до Росії та диктатора Владіміра Путіна.

В етері 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж оцінив шанси проросійської партії на перемогу та як це може вплинути на підтримку України.

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Як на Україну вплинуть вибори в Німеччині

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки переконаний, що "Альтернатива для Німеччини" не матиме монопольного володіння під час формування уряду. До того він зауважив, що перед потенційною загрозою всі сили об'єднуються у коаліцію.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини Фрідріх Мерц та інші занепокоєні популярністю правих та лівих партій. Для них це загроза. Відповідно я думаю, що вже відбулися оперативні консультації про можливі розклади після виборів,

– мовив Маломуж.

Об'єднання навіть партій, що конкурують, але центристського рівня можуть бути перспективними для стабільності в самій Німеччині та підтримки України. Тож, на думку ексголова Служби зовнішньої розвідки, переможуть об'єднані сили, які підтримують Україну.

Зверніть увагу! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що після виборів світ побачить оновлену Німеччину, але її підтримка України збережеться.

"Якщо розвиток подій буде іншим, то будемо працювати в цьому ключі. У цій ситуації головне – не розгубитися. Ми працюємо й з іншими країнами, зокрема Великою Британією, Францією, Польщею та іншими, але треба спиратися на власний ВПК", – зазначив Маломуж.

Він підсумував, що Україна повинна бути готова до переорієнтації на власні сили та альтернативні джерела фінансування. До слова, Олаф Шольц сподівається на перемогу, хоча опитування прогнозують інші результати.