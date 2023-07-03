Воює й на іншому фронті: чому Путіну важливі "вибори" на окупованих територіях

Владімір Путін збирається провести так звані "вибори" на окупованих територіях у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Раніше дата голосування була призначена на 10 вересня, проте вона може змінитись.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що російський диктатор намагається дотримуватись правил пристойності й прагне, щоб його хоч хтось підтримав у світі. І досягнути цього він намагається у будь-який спосіб. Про це він розповів 24 Каналу.

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Хоче бути пристойною людиною

Путін хоч і є диктатором, не бажає ставати схожим зокрема на лідера Північної Кореї, якому все одно, як до нього ставляться у світі.

Водночас у російського диктатора інша позиція – він хоче, щоб його хоч хтось десь підтримував. Проте є країни, які ставляться до нього більш-менш поблажливо.

Бразилія висловлює симпатії, Китай ставиться лояльно, сімка лідерів африканських країн приїхала до нього. Також Латинська Америка та Азійські країни підтримують Путіна. Все це свідчить про те, що йому важливо, щоб його вважали пристойною людиною,

– наголосив опозиційний журналіст.

Саме тому він намагається дотримуватись якихось пристойностей і проводить "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

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Гальмуватиме підтримку України

Напевно хтось у світі навіть визнає ці "вибори", адже не секрет, що Росія підкуповує західних політиків, експерті та журналістів. Якісь італійські або німецькі політики схвалять їх. А в західній пресі будуть публікуватися матеріали на підтримку цих фейкових "виборів".

Але це буде гальмувати підтримку України з боку західних країн. Прихильники Путіна будуть говорити, що буцімто відбулися "законні вибори" і Росія на окупованих територіях нібито "законно присутня",

– підкреслив Ігор Яковенко.

Путін як і раніше воює не тільки фронті в Україні, але й на інформаційному. Так, він зазнає поразки й на цьому фронті, але продовжує воювати.

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