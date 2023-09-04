Під дулами автоматів: що відомо про псевдовибори на окупованій Херсонщині

Російські окупанти намагаються зімітувати виборчий процес на окупованій частині Херсонщини. Псевдодійство супроводжують військовослужбовці з автоматами, а для забезпечення пропагандистської картини навіть завезли театральні трупи.

Для проведення так званих "виборів" росіяни поділили Лівобережжя окупованої Херсонщини на декілька районів. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що наразі кандидатів "обирають" до Херсонської окупаційної думи й до місцевих регіональних дум.

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Як відбуваються псевдовибори

Сьогодні триває голосування до місцевих окупаційних органів "влади". "Вибори" до Державної думи Росії на окупованій території Херсонщини відбудуться 8 – 10 вересня.

Під час цього псевдодійства оприлюднюються партійні списки колаборантів, тому українська влада може відстежити кожного, хто в них представлений. Уже відомо, що так званий виборчий процес відбувається під дулами автоматів та з постійною присутністю російських військових.

Двоє цивільних з-поміж колаборантів ходять з урною, а їх супроводжують троє військових з Росії, які мають при собі зброю. Всі вони входять на подвір'я до місцевих мешканців і направляють автомати на людей, які мають проголосувати. У місцевих просто не залишається вибору,

– розповів депутат Херсонської обласної ради.

Він додав, що місцеві починають переховуватися по сусідніх вулицях, а деякі люди відмовляють окупантам, кажучи, що вже проголосували онлайн – все це для того, щоб не брати участі в фейковому голосуванні.

Сергій Хлань розповів про псевдовибори на окупованій Херсонщині: дивіться відео

Окупанти намагаються забезпечити "вибори" пропагандистською картинкою і створити видимість того, що голосування йде повним ходом. Однак, цілком відомо, що у цьому беруть участь не місцеві люди, навіть з'являлися повідомлення, що окупанти намагаються привезти театральні трупи з Криму і Росії.

Що це за актори і як вони виглядають

Саме для того, щоб театральні трупи з агітаторами встигли побувати на всій окупованій території Херсонщини, вибори проводять упродовж тижня. Проте акторів одразу можна відрізнити від місцевих людей – їх видає абсолютно театральний, радісний настрій.

У них абсолютно професійно поставлена радість від участі у цих фейкових виборах. Також справжні місцеві не можуть їх ідентифікувати. А щодо спостерігачів, то ними є військові з Росії з автоматами за плечима, бо росіяни знають, що найкращий спостерігач – це дуло автомата,

– підкреслив Сергій Хлань.

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо