Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі, – ГУР

Напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства. Для цього Кремль здійснює спецоперацію Doppelganger.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Як росіяни намагаються вплинути на європейців

В ГУР пояснили, що спецоперація під назвою Doppelganger, тобто "Двійник" – це головний інструмент Кремля. Йдеться про одну з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

У межах цієї операції російські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, з активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців,

– повідомили в ГУР.

Основними наративами, які просуває Кремль, є критика підтримки України з боку Польщі, заклики до виходу країни з ЄС і дискредитація уряду Дональда Туска.

Водночас проросійські медіа намагаються сформувати негативне ставлення до України та подають її як головне джерело "хаосу" в польській політиці.

В ГУР підкреслили, що такі дії держави-агресорки є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності.

Нагадаємо, у 2025 році на посаду президента Польщі балотуються 13 кандидатів, що є рекордною кількістю в історії країни. Згідно з останнім опитуванням IBRiS для Polsat News станом на 16 травня, лідером президентських перегонів є Рафал Тшасковський від "Громадянської платформи" з підтримкою 31,1% виборців.