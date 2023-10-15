Це вигідно обом країнам: якими будуть стосунки з Польщею після виборів

У Польщі 15 жовтня розпочались парламентські вибори. Їхній результат може повпливати на подальші стосунки України й Польщі. Звісно, це зачепить і військову допомогу Києву.

Загострення відносин між країнами перед виборами у Польщі було доволі відчутним. Про це 24 Каналу розповів Богдан Ференс – експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, додавши, що зв'язки з Польщею обов'язково необхідно налагодити.

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Чому виникла криза між Польщею та Україною та як її можна вирішити

Напружена ситуація у відносинах між Києвом та Варшавою виникла напередодні виборів. Яблуком розбрату стала заборона на експорт зерна до Польщі та події, які виникли після цього.

Польща є для нас стратегічною, транзитною країною, "вікном" до Європи. Та й з перших днів повномасштабного вторгнення політично вони нас підтримували. Нам потрібно максимально стабілізувати відносини та поглибити їх,

– наголосив Богдан Ференс.

На думку експерта-міжнародника, ускладнення між країнами відбулись через:

внутрішньополітичний передвиборчий градус в Польщі;

процеси, які відбулись в контексті захисту власних інтересів, зокрема економічних.

"Щодо основних політичних опонентів, то в Польщі протягом багатьох років при владі є консервативна еліта. Їй властивий перефокус на внутрішньополітичні проблеми. І вони частково скорелюватися з недомовленостями щодо нашого транзиту та історичних моментів. Нам потрібно більше говорити про майбутнє, а не дуже складне минуле", – зауважив Ференс.

Через непрості історичні події між нашими країнами, тема минулого може викликати багато спекуляцій.

Борис Ференс про відносини між Польщею та Україною після виборів: дивитись відео

Польщі вигідна підтримка України

Результати виборів у Польщі стануть відомими незабаром. Альтернатива керівній партії "Право та справедливість" є зокрема "Громадянська коаліція" на чолі з колишнім прем'єром Дональдом Туском. За них може проголосувати значна частина громадян.

Варто дочекатись результатів. Але підтримка Качинського, президента Дуди є суттєвою. Польща хоч і консервативна країна, але є й багато прогресивних поляків, особливо у великих містах, які хочуть змін,

– зазначив експерт-міжнародник.

Водночас не варто думати, що підтримка України внаслідок виборів у Польщі може суттєво змінитись чи взагалі зупинитись. Це, до речі, на відміну від Словаччини, де зміна уряду справді може змінити курс країни.

"Продовження і поглиблення нашої співпраці буде. Можливо, градус напруги може знизитись, щойно у Польщі сформується уряд і буде зрозуміло, хто займатиме ключові посади", – підкреслив Ференс.

Зрештою, не можна виключати впливу й Сполучених Штатів, для яких Польща є стратегічним партнером. Варшава й справді дуже допомагає Україні, але вона й багато отримує натомість від НАТО та США. У такий спосіб вони модернізують власну армію та отримують новітні зразки зброї. Тож і в інтересах Польщі – підтримувати Україну надалі.

Вибори у Польщі: що відомо