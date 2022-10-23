Сунак вступив у боротьбу за посаду прем’єра Британії: консенсусу з Джонсоном не вийшло

Політик Ріші Сунак оголосив про те, що боротиметься за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Зауважимо, що це вже друга його спроба за цей рік потрапити на цей пост.

Ситуація навколо прем'єрських перегонів у Великій Британії набирає обертів. Порівняно нещодавно Сунак не озвучував своїх намірів взяти участь у них. Тепер же він і Борис Джонсон, якщо той теж оголосить відповідне бажання, зможуть поборотися за посаду.

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Сунак програв Ліз Трасс

Зауважимо, що Сунак – член парламенту від Річмонда. Менш як 7 тижнів тому він програв своїй суперниці Ліз Трасс. Але остання вирішила раптово подати у відставку, що неабияк сколихнуло як британців, так і весь світ.

Водночас відповідне рішення Трасс наштовхнуло Сунака повернутися до боротьби за крісло прем'єра. То у своєму твітері він написав: "Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Ось чому я бажаю бути лідером Консервативної партії та вашим наступним прем'єр-міністром".

Він наголосив, що прагне виправити економіку країни. Крім того, його мета – об'єднати партію та досягнути успіху для Британії.

Джонсон намагався домовитися з Сунаком

Журналісти SkyNews повідомили, що Джонсон і Сунак напередодні проводили переговори. Оглядачі зазначають, що політики до глибокої ночі обговорювали можливе об'єднання сил. Це вкрай необхідно колишньому прем'єр-міністру Британії, якому досі бракує необхідної підтримки.

Так, за кандидатуру Сунака проголосував 121 депутат. Натомість Джонсон отримав лише 56 голосів, стверджують журналісти. А це означає, що він таки не має необхідного мінімуму, який дозволив би продовжувати участь у перегонах.

Утім, невдовзі політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд опублікував у твітері несподіваний допис. У ньому він наголосив, що Джонсон і Сунак жодних угод не укладали. Себто досягнути консенсусу таки не вдалося. Тож, зранку колишній прем'єр звернувся до своїх прихильників. Він наголосив, що є єдиним кандидатом з демократичним мандатом. Водночас він заявив, що прагне сформувати уряд, який охоплюватиме "далеко та широко".

Зауважимо, що крім Ріші Сунака та Бориса Джонсона за посаду прем'єра змагатиметься Пенні Мордонт. Додамо, що вона першою оголосила про свою участь у виборчих перегонах.

Що стосується Бориса Джонсона, то він перервав свій відпочинок на Карибах. Політик, щойно почув про відставку Ліз Трасс, вирушив до Великої Британії. Він прибув з Домініканської Республіки до Лондона, щоб поборотися за можливість повернути собі крісло прем'єра.

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