Є одна країна: хто вже дещо вплинув на ситуацію з виборами в Ірані

В Ірані після загибелі Ібрагіма Раїсі 28 червня обиратимуть нового президента. Єдиною країною, яка вплинула на цей процес, є Ізраїль.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Ізраїль за останній час вибив значну кількість популярних військових керівників, які, теоретично, могли б нав'язувати певну конкуренцію. Адже більшою мірою в Ірані домінує духовенство, проте військові дещо нав'язують свою позицію. До слова, президент країни загинув в авіатрощі 19 травня.

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"Ізраїль дещо спростив задачу духовенству щодо того, щоб нав'язувати свою волю в країні", – сказав Несвітайлов.

Чи будуть зміни в країні

Політолог вважає, що не варто очікувати глобальних змін в Ірані. На місцях залишається верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер. Останній – та людина, яка підписувала з Росією контракт щодо постачання "Шахедів" для російської армії.

Він також абсолютно на 100% людина Хаменеї. Внутрішніх змін очікувати – поки що немає сподівань. Радикальної зміни політики в регіоні й певної геополітичної стратегії Ірану назовні – не варто,

– наголосив експерт-міжнародник.

Тобто фактично Іран зможе продовжити співпрацю з Росією.

Протеже Хаменеї

Є зацікавлені сторони, які хотіли б вплинути на вибори в Ірані. Утім, у них майже немає для цього можливості.

Наприклад, перед попередніми виборами туди не допустили більшість рейтингових кандидатів. Усе через вплив аятоли.

Раніше Ібрагім Раїсі очолював судову систему Ірану. Однак, до виборів президента його майже ніхто не знав. Він не був настільки публічним та популярним політиком.

"Оскільки він протеже Алі Хаменеї, його поставили. Явка була низька. При низькій явці завжди має значення ядерний електорат плюс адмінресурс. Усе це було використано", – сказав Максим Несвітайлов.

На його думку, цього разу сценарій не буде відрізнятися. Цілком можливо, що новим президентом Ірану може стати перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Рішення ухвалюватиме аятола.

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