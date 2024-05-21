Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Израиль за последнее время выбил значительное количество популярных военных руководителей, которые, теоретически, могли бы навязывать определенную конкуренцию. Ведь в большей степени в Иране доминирует духовенство, однако военные несколько навязывают свою позицию. К слову, президент страны погиб в авиакатастрофе 19 мая.
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"Израиль несколько упростил задачу духовенству относительно того, чтобы навязывать свою волю в стране", – сказал Несвитайлов.
Будут ли изменения в стране
Политолог считает, что не стоит ожидать глобальных изменений в Иране. На местах остается верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Последний – тот человек, который подписывал с Россией контракт на поставку "Шахедов" для российской армии.
Он также абсолютно на 100% человек Хаменеи. Внутренних изменений ожидать – пока нет надежд. Радикального изменения политики в регионе и определенной геополитической стратегии Ирана наружу – не стоит,
– подчеркнул эксперт-международник.
То есть фактически Иран сможет продолжить сотрудничество с Россией.
Протеже Хаменеи
Есть заинтересованные стороны, которые хотели бы повлиять на выборы в Иране. Впрочем, у них почти нет для этого возможности.
Например, перед предыдущими выборами туда не допустили большинство рейтинговых кандидатов. Все из-за влияния аятоллы.
Ранее Ибрахим Раиси возглавлял судебную систему Ирана. Однако, до выборов президента его почти никто не знал. Он не был настолько публичным и популярным политиком.
"Поскольку он протеже Али Хаменеи, его поставили. Явка была низкая. При низкой явке всегда имеет значение ядерный электорат плюс админресурс. Все это было использовано", – сказал Максим Несвитайлов.
По его мнению, на этот раз сценарий не будет отличаться. Вполне возможно, что новым президентом Ирана может стать первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Решение будет принимать аятолла.
Гибель Раиси: что известно
- На Севере Ирана разбился вертолет, в котором был президент страны Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Ирана, сотрудник охраны и экипаж. Все они погибли.
- Борт искали много часов в горах. Поиск осложняли погодные условия. Вертолет полностью сгорел. Как сообщили СМИ, причина авиакатастрофы – "плохие погодные условия".
- Обязанности президента Ирана исполняет первый вице-президент – Мохаммад Мохбер. В стране должны избрать нового руководителя в течение 50 дней. В Иране пятидневный траур.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что гибель Раиси будет иметь серьезные и долгосрочные последствия для иранского режима.