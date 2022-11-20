В Казахстані – позачергові президентські вибори: які конкуренти в Токаєва

Зранку 20 листопада у Казахстані розпочали свою роботу виборчі дільниці. Разом із цим розпочалося голосування за майбутнього президента Країни. Розповідаємо, з ким конкуруватиме Токаєв.

Зауважимо, що позачергові президентські вибори проводять згідно з указом Касима-Жомарта Токаєва, який він підписав 21 вересня. Тоді громадянам Казахстану президент наголосив на тому, що ці перегони – можливість кардинально перезавантажити політичну систему країни.

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Хто конкурує за посаду президента

На казахстанців очікує вибір серед шести кандидатів. Мовиться про чинного президента країни Касима-Жомарта Токаєва. Його висунула народна коаліція громадсько-політичних сил. Також за крісло поборються:

Нурлан Ауесбаєв – представник опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОЗДП);

– представник опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОЗДП); Мейрам Кажикен – представник республіканського об'єднання "Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";

– представник республіканського об'єднання "Співдружність профспілок Казахстану "Аманат"; Жигулі Дайрабаєв – представник народно-демократичної патріотичної партії "Ауил";

– представник народно-демократичної патріотичної партії "Ауил"; Каракат Абден – представник альянсу соціальних працівників;

– представник альянсу соціальних працівників; Салтанат Турсинбекова – представниця громадського об'єднання "Казак аналары – дестурге жол" (Казахські матері – шлях до звичаїв).

Відомо, що на території Казахстану у цей день працює понад 10,1 тисячі виборчих дільниць. Більшість відчинили свої двері об 07:00 за часом Астани, а от 86 дільниць у столиці, Алмати та Шимкенті, очікували на виборців раніше. Вони розпочали свою роботу об 06:00. Ще п'ять виборчих дільниць відчинилися на годину пізніше, адже вони – в іншому часовому поясі.

Віддати свій голос громадяни Казахстану зможуть до 20:00 за місцевим часом. Після цього виборчі дільниці зачиняться та розпочнеться підрахунок, відданих за одного з шести кандидатів у президенти країни.

На який термін оберуть президента

Вибори та призначення президента цьогоріч відбувається з певними змінами. У Конституцію внесли кілька правок, які передбачають, що:

обрати президента можуть повнолітні громадяни;

сам виборчий процес відбувається на основі загального, рівного та прямого виборчого права та проводиться таємно;

обраного президента призначають на посаду на 7 років;

переможець має можливість обиратися лише один раз.

Зауважимо, що відсотково-кількісного мінімуму участі виборців законодавством не передбачено. Це означає, скільки б людей не прийшли, щоб віддати свої голоси, вибори вважатимуться такими, що відбулися. Але зауважимо, що у 2019 році явка виборців була високою – 77,4%.

Президента можуть визначити у першому турі. Для цього кандидатові необхідно набрати понад 50% голосів виборців. Якщо ж цього не сталося, то призначається повторне голосування. У ньому вже беруть участь двоє кандидатів, котрим вдалося набрати найбільшу кількість голосів.

До слова, Казахстан – одна з тих країн, куди найбільше втекло росіян під час часткової мобілізації. На неї, Туреччину, Грузію, Фінляндію, та тимчасово окуповану Росією частину Грузії Абхазію припало 70% утікачів з країни-агресорки.

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