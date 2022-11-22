Токаєв зберіг посаду: остаточні результати виборів у Казахстані

У неділю, 20 листопада, у Казахстані відбулися позачергові президентські вибори. Результат голосування прогнозований – чинний президент Токаєв Касим-Жомарт Кемельович залишився у кріслі глави держави.

Загалом у позачергових президентських виборах у Казахстані взяло участь близько 8 мільйонів людей. Середня явка по країні під час голосування становила понад 70%.

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За чинного президента 6,5 мільйонів казахів

Можна констатувати, що за підсумками виборів, переміг чинний глава Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв. Як повідомляє голова Центральної виборчої комісії Нурлан Абдіров, Токаєв набрав 81,31% голосів, здобувши підтримку 6,5 мільйонів громадян.

Що прогнозували екзитполи напередодні

У перші хвилини після закриття виборчих дільниць з'явилися результати екзитполу від "Відкритого суспільства", згідно з якими перемогу з колосальним відривом здобув чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Інші кандидати здебільшого не набрали навіть 3% голосів, водночас на 2 місці, за результатами екзитполу, – вибір "проти всіх"

Токаєв – 82,45%

проти всіх – 5,2%

Дайрабаєв – 3,33%

Абден – 2,54%

Кажикен – 2,23%

Ауесбаєв – 2,17%

Турсинбекова – 2,08%

Ще з результатів екзитполу було зрозумілим, що другого туру виборів не буде і президентське крісло знову обійматиме Касим-Жомарт Токаєв. Власне, він керуватиме країною наступні 7 років.

Однак уже на виборах у 2029 році Токаєв не матиме права висувати свою кандидатуру на пост президента. Це передбачають конституційні поправки в Казахстані, які ініціював сам Токаєв – тобто одна людина може обиратися виключно на 1 термін президентства. Після введення цих поправок Токаєв оголосив про позачергові вибори.

Реакція Токаєва на екзитпол та перші привітання

На попередніх виборах у 2019 році Токаєв набрав понад 70% голосів. Цікаво, що явка тоді була вищою, ніж цього року – проголосувати у 2019 році прийшли 77% громадян Казахстану.

За оголошенням результатів екзитполів спостерігали всі кандидати в президенти Казахстану, зокрема й Касим-Жомарт Токаєв.

Ця кампанія, безперечно, залишиться в нашій історії. Звичайно, ми чекаємо на офіційні підсумки виборів. Проте, вже можна сказати, що народ висловив переконливу довіру мені як президенту і всім вам. Довіра народу – це найголовніша цінність. Ми маємо виправдати цю довіру,

– прокоментував Токаєв результати виборів.

Реакція Токаєва на результати екзитполу: дивіться відео

Першим з перемогою на виборах Токаєва привітав колишній президент Нурсултан Назарбаєв. За його словами, перемога Токаєва свідчить про високий авторитет чинного президента та довіру народу Казахстану до його реформ.

Що передувало виборам у Казахстані

Нагадаємо, що 1 вересня Токаєв запропонував провести позачергові президентські вибори. Окрім того, він оголосив амністію учасникам січневих протестів.

Для мене інтереси держави понад усе. Тому я готовий скоротити термін своїх повноважень та піти на позачергові президентські вибори,

– сказав тоді Токаєв.

Що стосується самих протестів, то вони розпочались 2 січня в Казахстані через зростання цін на пальне. Дійшло навіть до заворушень та збройних зіткнення з силовиками.

За офіційними даними, внаслідок протестів у державі загинуло 225 осіб, більшість із них – цивільні. Водночас силовики затримали аж 13,5 тисяч громадян.

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