Лиш би не дати Росії жодного шансу: президент Латвії вирішив не переобиратися на посаду

Президент Латвії Егілс Левітс вирішив не брати участь у президентських виборах, запланованих на кінець травня. Своє рішення він пов'язав з небажанням дати шанси проросійському кандидату.

Відповідна заява президента Латвії з'явилася на офіційному сайті глави держави. У ній йдеться про те, що у майбутніх виборах Егілс Левітс брати участі не буде.

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Коаліція всередині Латвії розколота

Своє непросте рішення президент Латвії пояснив розколом у Сеймі країни. Цей орган займається обранням глави держави. І він не дійшов одностайності у питанні майбутніх виборів президента. За наявною інформацією, Левітса підтримують дві партії, а решта дві – іншого кандидата.

Чинний президент передбачив не найкращий сценарій. У ньому вирішальні голоси на президентських перегонах будуть за партіями, "які не представляють західний курс Латвії".

Це стало б сигналом до того, що прокремлівські та олігархічні кола можуть стати мати вплив у такому важливому питанні, як вибори президента,

– зазначив Левітс.

Глава держави зауважив, що відповідний сценарій розвитку подій, мав би накласти відбиток на позицію президента Латвії. Ба більше, це б ускладнило представлення інтересів країни.

"Ураховуючи де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, що формується наразі, пов'язаними з олігархами, я ухвалив рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня. Я закликаю іншого кандидата, якого підтримує партнер по коаліції, зробити те ж саме", – додав він.

Таким чином, зазначив Левітс, коаліції вдасться визначитися з єдиним кандидатом і віддати голоси за нього.