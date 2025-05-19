Уже маємо досвід під час війни: як на Україну можуть вплинути вибори в Польщі

У Польщі відбувся перший тур президентський виборів. Відомо, що найбільшу кількість голосів отримав мер Варшави Рафал Тшасковський. На другому місці – директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький. Наразі складно спрогнозувати, якою буде політика держави щодо України у випадку перемоги когось із кандидатів.

Під час повномасштабної війни в України вже є досвід, коли урядом Польщі керували різні сили. Це 24 Каналу зауважив політолог Олег Постернак.

До теми У Польщі оголосили результати першого туру виборів: хто отримав найбільше голосів

Чи можуть бути зміни у підтримці України

Олег Постернак зазначив, що Польща – це парламентсько-президентська республіка. Роль президента у процесах визначення зовнішньополітичного курсу важлива, але не він один визначає стратегічні напрямки такої політики.

В України у період повномасштабної війни є досвід, коли президентом та польським урядом керувала правоконсервативна партія "Право і справедливість". Є досвід, коли урядом керувала ліберальна коаліція на чолі з "Громадянською коаліцією" Дональда Туска. Особливих критичних системних змін щодо підтримки України я не помітив,

– підкреслив він.

Єдине, що уряд чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска значно зменшив пакети військової допомоги Україні. Це пов'язано із прагненням поляків перенаправити ресурси на свою обороноздатність. За часів уряду Матеуша Моравецького польські пакети військової допомоги були одними з найбільших на першому етапі повномасштабної війни.

Як може скластися далі щодо України – спрогнозувати важко. Навіть й тому, що виборча риторика – це одна історія. Справи після обрання президента Польщі можуть бути іншими.

Які шанси на перемогу в обох кандидатів

Перший тур завершився перемогою проєвропейського Рафала Тшасковського, мера Варшави, який балотується вже вдруге. Він набрав 31,36%. Однак, на думку політолога, консерватор Кароль Навроцький, який будує свою кампанію на антиукраїнських історичних претензіях, також має шанси перемогти. У першому турі він отримав 29,54%.

Річ у тім, що з антиукраїнським кандидатом Славоміром Менценом, який набрав 14,81%, у них дуже подібний електорат. У випадку другого туру більшість виборців цього кандидата можуть тяжіти до Навроцького.

Деякі аналітики вже встигли зафіксувати, що саме Тшасковський виграє ці президентські вибори у другому турі. Я б так далеко не заходив би. Бо електоральна статистика та математика свідчить про те, що у Навроцького є значні шанси перемогти Тшасковського,

– припустив Олег Постернак.

За його словами, значний вплив буде мати незадоволення поляків політикою уряду Туска, соратника Тшасковського. Після останніх парламентських виборів певні урядові прорахунки будуть накладатися на потенційні шанси Тшасковського виграти президентські вибори в Польщі.