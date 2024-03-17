Наш кандидат – Буданов: на виборах у Росії голос віддали за очільника ГУР

У Росії 15 – 17 березня проходять президентські вибори, які, однак, не славляться великою кількістю кандидатів. Тому на виборчих бюлетенях час від час з'являються нові, але дуже знайомі імена.

Так, джерела 24 Каналу, у Росії продовжують голосувати за очільника ГУР Кирила Буданова. Його ім'я тепер красується на одному бланку з Путіним та його фейковими "опонентами".

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Буданов у бюлетені

Джерела 24 Каналу поділилися ексклюзивним фото з виборчої кабінки у Росії під час проведення голосування за президента. Так, поряд з кандидатами на пост очільника Росії, посаду, якого очевидно знову займе Владімір Путін, з'явилося ім'я та прізвище головного розвідника України. Свою "галочку" на цьому бюлетені поставили за Кирила Буданова.

Поряд з прізвищем очільника Головного управління розвідки красується напис "Артан". Так, Кремлю вкотре нагадали, що українські очі всюди – навіть на території Росії.

У Росії голосують за Кирила Буданова / фото джерел 24 Каналу

Підрозділ "Артан"



Спецпідрозділ "Артан" – підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бійці, що є частиною "Артану" виконують різні операції як на окупованих територіях, так і в тилу ворога – тобто в Росії. Їх завданнями є робота із залізничною інфраструктурою, із лініями електропередач, складами, збір інформацій та інші операції.

Що відбувається на виборах у Росії