Москва готується до концерту на честь "обрання" Путіна президентом: хто виступатиме

Опозиційні російські ЗМІ розкрили плани Кремля щодо проведення масштабного концерту на Красній площі 18 березня. Офіційно він нібито приурочений анексії Криму. Однак насправді Москва відзначатиме "перемогу" Путіна на так званих виборах.

За інформацією журналістів, у Москві вже формують VIP-фанзону для учасників заходу, що має стати грандіозним дійством на честь Владіміра Путіна. Учасникам концерту, які в основному будуть студентами, обіцяють подарунки та вихідний.

Дивіться також Залякування чи чергова маячня․ Чому насправді Путін каже, що Бельгія виникла завдяки Росії

"Вибори" Путіна та концерт

Відомо, що для входу на захід потрібно буде пройти перевірку Федеральною службою охорони, що вказує на можливу присутність самого Путіна. Після натяків про післявиборчий характер концерту, організатори швидко змінили формулювання, замінивши "Путіна" на "президента".

Керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила окремий чат для VIP-фанзону концерту, який відбудеться 18 березня на Красній площі. Офіційно захід присвячений анексії Криму,

– пишуть ЗМІ.

На сцені планують виступи відомих виконавців, серед яких:

гурт "Любе";

Григорій Лєпс;

Стас Міхайлов;

співачка Валерія;

ймовірно, SHAMAN.

Контекст

Заходи, які влаштовує Москва на честь "перемоги" Владіміра Путіна, викликають не лише сумніви в їхній демократичності, але й засвідчують театралізованість реальності, що конструює Кремль.

Псевдовибори президента Росії, що мають відбуватися з 15 по 17 березня, уже зараз є засуджені міжнародною спільнотою та Україною.

Визнавати їхню легітимність жодна цивілізована країна не буде, оскільки це означає паралельно визнати анексію Росією українських територій. Власне, частин Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму.

Студентам, які погодяться взяти участь у заході, обіцяють не тільки мерч, але й звільнення від занять. Вочевидь, Кремлівський ватажок хоче показати, що має підтримку серед молоді.