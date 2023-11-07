Путін дав сигнал елітам: якою буде президентська кампанія в Росії

Владімір Путін ухвалив рішення балотуватися на президентських виборах, які мають відбутися у березні 2024 року. Попри те, що очільника Кремля підтримує лише 20% росіян, він має плани залишитись при владі до 2030 року.

Кандидат політичних наук Іван Преображенський сказав 24 Каналу, що 20% у будь-якому суспільстві завжди підтримують чинну владу, не залежно від того, хто цю владу представляє.

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Результат вже відомий

Важливо розуміти, якщо чинного президента Росії підтримує 20% росіян, це означає, що Путіна особисто не підтримує ніхто.

Однак відомо, який буде результат у цих так званих виборів. Приблизно 80% буде явка виборців, при цьому понад 80% виборців віддадуть свої голоси Путіну.

"Також кожний губернатор буде намагатися відзвітувати, що у його регіоні Путіна "люблять" набагато більше людей, ніж в інших. І відповідно проголосують за нього в таких регіонах як Чечня – 97 – 99%. Тому загальна кількість тих, хто підтримує Путіна буде понад 80%", – наголосив кандидат політичних наук.

Якою буде передвиборча кампанія Путіна: дивіться відео

Передвиборча кампанія буде нудною

Цю передвиборчу кампанію Путіну немає з чим проводити, адже він сам не збирається говорити про серйозні теми, оскільки неприпустимо, щоб росіяни про щось замислились. Тому передвиборча кампанія Путіна буде максимально короткою та нудною.

Зараз російська влада здійснює "підігрівання настроїв" населення. А ЗМІ, зокрема й західні, вона використовує для того, щоб підтримувати цікавість, коли Путін висуне свою кандидатуру на виборах? Які лозунги він висуне? Нібито це щось змінить,

– зазначив Преображенський.

Єдині, з ким Путін серйозно розмовляє, це російський правлячий клас. І до нього він час від часу звертається. Відносно для цього класу передвиборча кампанія Путіна розпочалась з ракети, яка, ймовірно, збила літак з Євгенієм Пригожиним на борту.

Так Путін, на думку Преображенського, дав сигнал та продемонстрував елітам, що буде з тими, хто виступатиме проти його переобрання на президентський пост.

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