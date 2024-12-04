Шок і тривожний дзвінок з Румунії: як TikTok впливає на вибори та чи стане загрозою для України

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На президентських виборах у Румунії цього листопада стався "електоральний шок". Перемогу в першому турі здобув маловідомий раніше кандидат Келін Джорджеску, проросійський конспіролог. Запорукою його першого місця став TikTok та скоординована кампанія через соцмережі.

Хоча перемога Джорджеску ще не остаточна, бо в грудні буде другий тур виборів, ситуація викликала тривогу в ЄС та Україні. Румунія навіть звернулася до Єврокомісії з проханням розслідувати роль TikTok у виборах.

24 Канал розповідає про ситуацію у Румунії, чимраз більшу роль ТікТок у виборах та чому це актуально також і для України.

Несподівані результати виборів: хто такий Келін Джорджеску

62-річний Джорджеску, незалежний кандидат та маловідомий доцент, що став популярним у соцмережах, здобув несподівану перемогу в першому турі президентських виборів у Румунії у листопаді 2024 року.

Келін Джорджеску отримав підтримку румунської діаспори та активно використовував TikTok у своїй кампанії. Однак це тривожна перемога – погляди Джорджеску викликають занепокоєння через поєднання популізму, ультраправої ідеології та проросійської риторики. До цього Джорджеску працював екологом, обіймав посади в ООН та розробляв екологічні програми. Попри професійний досвід, його політичні амбіції перекликаються з радикальними ідеями.

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Перемога Джорджеску у першому демонструє роль соціальних медіа у сучасних виборчих кампаніях та вказує на зміну політичних настроїв, зокрема серед діаспори. Це може вплинути на стабільність внутрішньої та зовнішньої політики Румунії, що відіб'ється й на Україні.

У першому турі Джорджеску набрав близько 23% голосів попри те, що йому прогнозували лише 10% та шосте місце. Другий тур виборів відбудеться 8 грудня 2024 року – на ньому свої сили має мобілізувати демократка Елена Ласконі.

Цікаво! Після першого туру виборів виникла суперечлива ситуація. Два кандидати, які не пройшли до другого туру – Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш, подали звернення до Конституційного суду з вимогою скасувати результати через підозри в порушеннях.



Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести перерахунок голосів, а також розглядається можливість повторного проведення першого туру, якщо будуть виявлені серйозні порушення.

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До чого тут TikTok

Несподівана перемога Джорджеску в першому турі змусила чинну румунську владу звернутися до Єврокомісії з проханням розслідувати роль TikTok у президентських виборах. Кампанія ультранаціоналіста значною мірою базувалася на використанні цієї соцмережі, що викликало занепокоєння щодо можливих маніпуляцій контентом.

Румунський цифровий регулятор ANCOM заявив, що TikTok недостатньо швидко реагував на запити щодо захисту виборчого процесу. Через це Єврокомісія може розпочати офіційне розслідування у рамках закону про цифрові послуги (DSA)​.

Критики Джорджеску стверджують, що він використовував 300 фейкових акаунтів та нелегальну рекламу для просування своєї кампанії. Хоча TikTok заперечує ці звинувачення, заявляючи, що платформа не показує політичну рекламу, Румунія наполягає на необхідності перевірки джерел фінансування та впливу на виборців. Це питання викликає занепокоєння щодо прозорості та справедливості цифрових платформ у політичних кампаніях​.

Єврокомісія, не втручаючись безпосередньо у вибори, планує оцінити дотримання TikTok норм DSA. Водночас у Румунії триває розслідування, і зростає тиск щодо тимчасового призупинення діяльності TikTok до завершення перевірки. Соцмережа ж має надати необхідну інформацію до 13 грудня.

У разі підтвердження протиправності кампанії Джорджеску Єврокомісія може вжити заходів проти соцмереж, які не виконують вимог законодавства – від штрафів до блокування функцій. TikTok звітує про видалення тисяч фейкових акаунтів та активностей, але звинувачення в підтримці Джорджеску залишаються предметом розслідувань.

Камала Гарріс та кокосова пальма: що було в США

Соцмережі активно використовувала й кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс, що, однак, не допомогло їй посісти перше місце у перегонах. Гарріс активно використовувала TikTok для залучення молоді до своєї політичної кампанії перед виборами 2024 року. Її команда розробляла контент, що містить меми, відео з гумором та інтерактивні матеріали, орієнтовані на молодіжну аудиторію. Це дозволило створити образ ближчий до молодих виборців та підтримувати їхній інтерес до її діяльності.

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Важливим аспектом цієї стратегії було використання трендових форматів і сучасного сленгу, що допомагає адаптувати політичні меседжі до культури соцмереж. Зокрема, Гарріс зосереджувала увагу на темах, які резонують з молоддю, як-от кліматична політика, рівноправність і соціальна справедливість.

Зокрема, використовувалася цитата з промови Гарріс на заході у Білому домі у травні 2023 року:

Ми також повинні чітко знати потреби їхніх батьків, бабусь і дідусів, їхніх вчителів та їхніх громад, тому що ніхто з нас не живе ізольовано. Все відбувається в контексті. Колись моя мама – вона часом гримала на нас, і тоді казала: "Я не знаю, що з вами, з молодими людьми. Думаєте, ви щойно просто впали з кокосової пальми?". Тож ви існуєте в контексті всього, в чому живете, і того, що було до вас.

Фрази "кокосова пальма", "ви існуєте в контексті" та сміх Камали Гарріс стали інтернет-сенсацією, викликавши хвилю мемів у соцмережах. У TikTok користувачі створювали ремікси її висловів із популярними піснями, додавали емодзі з пальмами та кокосами, а також використовували її сміх у креативних відео. Цей тренд підхопили не лише звичайні користувачі, але й політики, зокрема демократи, які після невдалих дебатів Джо Байдена підтримували Гарріс мемами з "кокосовою пальмою".

Популярність таких трендів підсилюється вірусним контентом, як-от альбом Charli XCX Brat, що надихнув користувачів TikTok на створення мемів, а хештег #bratsummer зібрав понад мільйон публікацій. Дизайн альбому вплинув навіть на передвиборчу кампанію Гарріс, яка оновила стилістику свого акаунту, використовуючи елементи альбому, після того як Charli підтримала її словами "kamala IS brat".

Резонанс від підтримки Гарріс досяг піка після заяви Тейлор Свіфт. У вересні вона написала в Instagram, що планує голосувати за Камалу Гарріс на виборах, що сприяло подальшому залученню молодої аудиторії до кампанії демократки.

Чому відбувся електоральний шок через TikTok

TikTok перестав бути просто соцмережею суто для розваг і за останній рік перетворився на потужний інструмент політичного впливу в Східній Європі. Про це мовиться у дослідженні дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA спільно з Інформаційним центром "Міжмор'я" та Центром Безпеки та Розвитку.

24 листопада 2024 року Румунія зіткнулася з політичним потрясінням: у першому турі президентських виборів переміг Келін Джорджеску, проросійський кандидат, який набрав 22,9% голосів, хоча ще за тиждень до виборів його рейтинг становив лише 5%. Перемога Джорджеску стала несподіванкою, адже він випередив фаворитів, зокрема прем’єр-міністра Марчела Чолаку та ультраправого політика Джордже Сіміона.

Джорджеску відомий проросійськими поглядами, критикою НАТО та суперечливими висловлюваннями. У минулому він вихваляв фашистських діячів і ставив під сумнів російське вторгнення в Україну. Його перемога стала можливою через розчарування румунських виборців у владі на тлі економічних труднощів, інфляції та високого рівня бідності. Антизахідна риторика Джорджеску знайшла підтримку в соціальних мережах і проросійських медіа.

Важливо! Аудиторія TikTok у Румунії зросла зі 175 тисяч користувачів у 2019 році до 9 мільйонів на початку 2024 року.



Водночас у першому турі виборів президента проголосували 9,28 мільйона румунів. Середній користувач проводить у TikTok 32 години на місяць – понад годину щодня.

Ключову роль у його успіху відіграла кампанія в TikTok, яка просувала образ "справжнього румуна" й закликала до припинення допомоги Україні, критики НАТО та зменшення імпортної залежності. Джорджеску назвав свою перемогу "пробудженням" румунського народу, що висловив протест проти чинної системи.

Стрімке зростання підтримки кандидата – від 5% за тиждень до виборів до 22.9% у день голосування – не має аналогів у демократичній історії Румунії. Саме цей факт став причиною особливої уваги з боку державних органів.

Перемога Келіна Джорджеску у першому турі президентських виборів викликала хвилю реакцій від румунських органів влади, які розпочали розслідування обставин його кампанії. Після результатів виборів у Румунії почалися протести, де молодь виступала проти можливих змін у зовнішній політиці та звинувачувала штаб Джорджеску у використанні ботів для просування його контенту.

Цікаво, що успіх Келіна Джорджеску на президентських виборах значною мірою пояснюється його ефективним використанням релігійного фактора. Він скористався рекомендаціями Румунської православної церкви, яка закликала виборців підтримувати кандидатів, що відповідають десяти критеріям, зокрема "вірі в Бога", "просуванню традиційної сім'ї" та "протидії абортам". Джорджеску позиціонував себе як кандидата, який підтримує ці цінності, зокрема наголошуючи на захисті інтересів румунського народу та збереженні природних ресурсів.

Проте ситуація ускладнилася, коли в мережі з'явився фейковий документ, що використовував церковні критерії на підтримку Джорджеску, що вводило в оману виборців. Попри офіційну нейтральність Церкви, повідомлялося про агітацію з боку священників на користь кандидата. Патріархія не змогла вжити заходів, оскільки санкції могли застосовувати лише місцеві церковні одиниці.

Кампанія Келіна Джорджеску на президентських виборах 2024 року включала складну систему маніпуляцій за допомогою інфлюенсерів. Виборці були залучені через платформу FameUp, де популярні блогери отримували інструкції створювати відео про ідеального президента без згадування конкретних кандидатів, використовуючи хештеги, що збігалися з програмою Джорджеску. Багато інфлюенсерів не знали, що беруть участь у політичній кампанії.

Розслідування виявило, що кампанія була двоетапною: спочатку створювався "портрет ідеального президента", а потім поширювалися матеріали, що підтримують Джорджеску. Коли маніпуляції були розкриті, кампанія заявила про свою невинуватість, хоча ефект був досягнутий — відео кандидата набрали 52 мільйони переглядів.

Додатково, використовувалася система "волонтерів" у Telegram, які отримували інструкції щодо коментування відео в TikTok, що посилювало кампанію.

Які висновки для України

Досвід Румунії показує, як ефективно може використовуватися TikTok для політичного впливу. В Україні це особливо актуально, оскільки платформа вже не раз використовувалась для підриву оборонних зусиль, мовиться у дослідженні. У соцмережах виявляють координовані мережі акаунтів, що поширюють дезінформацію, наприклад, про мобілізацію. Основні наративи включають такі теми:

перебільшення втрат ЗСУ;

поширення чуток про "несправедливість" процесу мобілізації;

створення панічних настроїв щодо ситуації на фронті;

маніпулятивні порівняння з іншими країнами.

Успіх таких кампаній пояснюється алгоритмами TikTok, що просувають емоційно заряджений контент. Відео з інсайдерською інформацією, популярними треками та хештегами, як #мобілізація, об'єднують глядачів, що веде до створення груп для координації дій, таких як у Viber чи Telegram.

Враховуючи румунський приклад, коли за кілька місяців маловідомий кандидат зміг досягти помітного електорального успіху, для України критично вжити таких заходів:

посилити моніторинг координованих кампаній у TikTok;

розвивати медіаграмотність, особливо серед молодіжної аудиторії;

навчати українських інфлюенсерів розпізнавати та протидіяти маніпулятивним технологіям;

створити систему швидкого реагування на дезінформаційні кампанії.

Аналіз InfoLight.UA прогнозує посилення кількох тенденцій у політичних кампаніях:

Збільшення координованих кампаній – успіх Келіна Джорджеску в Румунії, ймовірно, призведе до спроб використання подібних стратегій в інших країнах, особливо де є проросійська аудиторія.

– успіх Келіна Джорджеску в Румунії, ймовірно, призведе до спроб використання подібних стратегій в інших країнах, особливо де є проросійська аудиторія. Розвиток нових форматів дезінформації з використанням штучного інтелекту, включаючи створення "органічного" контенту та автоматизацію взаємодії з користувачами.

з використанням штучного інтелекту, включаючи створення "органічного" контенту та автоматизацію взаємодії з користувачами. Вплив на молодіжну аудиторію через створення не політичного, а розважального контенту, що не виглядає як агітація.

через створення не політичного, а розважального контенту, що не виглядає як агітація. Формування мереж проросійських інфлюенсерів, які можуть бути швидко мобілізовані для проведення координованих кампаній.

Для України ці тенденції створюють ризики через війну, що триває, майбутні вибори, активну аудиторію TikTok і діяльність проросійських мереж.

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Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, у коментарі для 24 Каналу зазначав, що українське законодавство передбачає підстави для введення санкцій, зокрема, у разі санкцій від союзників, які можуть бути застосовані до фізичних чи юридичних осіб.

Однак він також уточнив, що наразі питання про блокування TikTok в Україні не стоїть, адже держава поки що співпрацює з адміністрацією TikTok для блокування акаунтів, пов'язаних з російською пропагандою.