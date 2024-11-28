Одіозні політики в Румунії та інших країнах Європи: який в них зв'язок з Путіним

У неділю, 24 листопада, у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, де перемогу здобув ультраправий націоналістичний кандидат Келін Джорджеску. Проросійські політики у різних країнах Європи, зокрема, у Румунії, пов'язані із Владіміром Путіним.

Кремлівський диктатор активно підкуповує їх та грає на труднощах у країнах Європи. Це 24 Каналу зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Путін підкуповує політиків

Ольга Романова зазначила, що у певних країнах Європи перемогу здобувають ультраправі сили. Кремль робить усе для того, щоб до влади приходили сили, які пов'язані з путінським режимом.

Недарма ці проросійські політики у Румунії так чи інакше пов'язані з Путіним. Цей правий поворот у політиці пов'язаний з Путіним. Багато які праві сили, які виступають з позицією праворадикальних, так чи інакше пов’язані з путінським режимом. Він підкуповує політиків,

– пояснила вона.

Путін дуже добре вміє грати на суперечностях та труднощах у Європі. Він застосовує заходи для того, щоб на виборах перемагали потрібні йому сили. Зокрема, у Європі активно працюють російські спецслужби.

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, а тому у країні пройде другий тур виборів. Ультраправий націоналістичний кандидат Келін Джорджеску здобув 22,94% голосів, а проєвропейська кандидатка Елена Ласконі – 19,18%. Румунська молодь протестувала проти результатів виборів президента.