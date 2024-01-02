Рік виборів: політолог зробив свій прогноз на політичні перегони у США

У листопаді 2024 року у Сполучених Штатах Америки мають відбутися президентські вибори. Серед кандидатів є ексочільник країни Дональд Трамп та нинішній лідер Джозеф Байден.

Загалом цей рік стане роком виборів у світі. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що будь-які прогнози робити важко, бо тільки виборці можуть знати, хто здобуде перемогу.

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Якими можуть бути політичні перегони у США

Сьогодні у США шириться дискусія про можливе зняття кандидатури Дональда Трампа з виборчого бюлетеня. Однак, навіть якщо це станеться, це не означає, що Джо Байден автоматично виграє. Перемогти можуть інші кандидати, й таку версію вже обговорюють.

Думаю, що вибори в Штатах – це найбільша загадка, від якої у 2024 році багато чого залежатиме. Це, зокрема, матиме вплив на війну в Україні, бо мовиться про гроші, зброю,

– зауважив політолог.

Проте не варто забувати, що міжнародна допомога важлива, але все-таки основою є Збройні Сили України. Адже перші місяці війни західної зброї не було, але українці воювали та здобували перемоги. Тому на першому місці – люди, а на другому – міжнародна допомога. Саме це поєднання дає потужний результат.

Чи можуть Трампа не допустити до виборів

Два штати уже заборонили Трампу брати участь у виборах, тому така ймовірність є. Якщо це станеться, це буде історичним рішенням, якого ще ніколи не траплялося. Але разом з тим залишається сценарій, що Трамп все-таки дійде до фіналу виборів та переможе.

"Україні вже потрібно до цього готуватися, бо це буде надзвичайно складний сценарій. Якщо постачання зброї та багатьох інших речей "підвиснуть у повітрі" – це може бути великою проблемою", – підкреслив Микола Давидюк.

Як до цього підготуватися

Одним із варіантів політолог назвав – запросити Трампа в Україну. Потрібен заклик до його людських відчуттів, сентиментів. Якщо він переможе, то спершу не треба робити зайвих кроків.

Відомо, що Володимир Зеленський запрошує багатьох політиків публічно. У певний момент Трамп сам хотів візиту в Україну, але потім відмовився. У цих переговорів була складна історія.

Якщо виграє, тоді треба запрошувати. Причому починати з Херсону, Запорізької АЕС, все показувати та розповідати. Також варто запрошувати не лише його, а й всю родину, бо ми знаємо, що його дочка Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнір також мають вплив,

– зауважив Давидюк.

Відтак треба бути готовим до того, що позитивні впливи знизяться, а негативні збільшаться. Також багато американських експертів зазначають, що другий термін Трампа може бути більш радикальним, і це правда.

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