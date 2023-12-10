Трамп чи Байден: хто лідирує у президентському рейтингу США

У The Wall Street Journal опитали людей, за кого вони збираються віддати свій голос: Дональда Трампа чи чинного президента Джо Байдена. Відповіли 1500 зареєстрованих виборців

Наразі позиції Джо Байдена – найслабші за час його президентства. У рейтингу лідирує Дональд Трамп.

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Скільки людей готові проголосувати за Трампа

Якби вибори президента США відбулися б зараз, 37% опитуваних проголосували б за Трампа. За Байдена – лише 31%. Ще 14% респондентів не визначилися. Тим часом інші кандидати набрали 8% або навіть менше.

Водночас, якби можна було обирати лише між Трампом і Байденом, 47% проголосували б за Трампа, 43% – за Байдена,

– мовиться у повідомленні.

У Європі бояться перемоги Трампа

У The New York Times заявили, що у ЄС побоюються, що Трамп може перемогти, й тоді США вийдуть з НАТО. Він вже неодноразово погрожував, що це станеться. Водночас наразі Трамп загадково мовчить про своє бачення щодо Альянсу у випадку перемоги на виборах. На офіційному сайті політика розмістили лише одне загадкове речення: "ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети і місії НАТО".