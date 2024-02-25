Дональд Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні – рідному штаті Ніккі Гейлі, – АР
Джерело:AP
Дональд Трамп, кандидат у президенти США, перемагає на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Зокрема, він обійшов свою конкурентку від республіканців Ніккі Гейлі в її рідному штаті.
Попри те, що Гейлі – колишня губернаторка Південної Кароліни, місцеві мешканці не віддали їй перевагу.
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Трамп перемагає Гейлі в Південній Кароліні
Стало відомо, що Дональд Трамп перемагає на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні, тим самим обійшовши колишню представницю в ООН Ніккі Гейлі в її рідному штаті.
Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.
В Associated Press зазначили, що остання перемога 45-го президента Сполучених Штатів, імовірно, посилить тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її покинути перегони.
Там додають, що реванш між Трампом і чинним президентом США Джо Байденом, подібний до того, що був у 2020 році, стає дедалі імовірніший.
За даними AP, Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до праймеріз 5 березня, але не змогла перемогти Трампа у своєму штаті, незважаючи на те, що провела набагато більше агітаційних заходів і стверджувала, що звинувачення проти Трампа завадять йому в боротьбі з Байденом.
Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки 2024 року
- Ці вибори в США заплановані на 5 листопада.
- Наразі обидві партії – демократи та республіканці – обирають свого кандидата на вибори. Нагадаємо, що цьогоріч на початку лютого Байден виграв праймеріз від демократів у Південній Кароліні.
- Наразі все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, – Джо Байден та Дональд Трамп.
- Наприкінці січня 2024 року президент Чехії Петр Павел зазначив, що якщо Трамп переможе на виборах, то США укладе угоду з російським диктатором Владіміром Путіним. Тому він закликав Європу серйозно розглянути можливість перемоги Трампа.