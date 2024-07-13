Байдена можуть замінити в президентських перегонах: які шанси в інших кандидатів

Після закриття саміту НАТО президент США Джо Байден допустив декілька обмовок, переплутавши прізвища віцепрезидентки Сполучених Штатів Камали Гарріс та президента України Володимира Зеленського. Це лише додало сумнівів у суспільстві щодо спроможності Байдена продовжувати передвиборчі перегони до самого кінця.

Керівник Центру громадської думки "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, на його погляд, проблеми в команді Байдена очевидно дуже великі. Його сім'я наполягає на тому, щоб він залишався в цих перегонах. Однак низка демократів говорить, що Байден не може бути кандидатом на посаду президента США з однієї причини – дається в знаки його поважний вік.

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Байдена можуть замінити на іншого кандидата

На думку Клочка, нині Джо Байден не здатний публічно виконувати функції кандидата в президенти, а його обмовки суттєво шкодять його репутації. У зв'язку з цим його радники переконують, аби він все ж таки добровільно відмовився від участі в цій кампанії на користь іншого кандидата.

"Можливо, його обмовка про Гарріс і те, що вона в його розумінні може стати президентом буде приводом для того, що вона представлятиме демократичну партію на виборах. Я переконаний, що буде ухвалено рішення про заміну Байдена", – озвучив Клочок.

Експерт впевнений, що таке рішення для демократів було б найкращим, адже молодший за віком від Трампа й Байдена кандидат легко виграє перегони на посаду президента Сполучених Штатів.

Якщо це буде жінка, то я вважаю, шанси будуть більші. Якщо говорити про Клінтон, це не зовсім той випадок, а от Камала Гарріс могла б скласти достойну партію Трампу. Рішення стосовно цього залишається за Байденом і його сім'єю,

– підсумував Клочок.

Чинний президент США Джо Байден під час виступу на Ukraine Compact та пресконференції після саміту НАТО декілька разів обмовився, назвавши президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". Байден також переплутав прізвище віцепрезидентки США Камали Гарріс і назвав її "Трампом".